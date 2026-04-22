ЦСКА обыграл "Зенит" в матче Единой лиги ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над петербургским "Зенитом" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 83:74 (19:19, 24:14, 25:19, 15:22) в пользу гостей. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Зенита" Джонни Джузэнг, который набрал 18 очков. У ЦСКА больше всех очков набрал Мело Тримбл (17).
Ранее ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата. Команда одержала 27 побед при трех поражениях. В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ московская команда сыграет с красноярским "Енисеем". "Зенит" с 28 победами и 12 поражениями занял третье место в турнирной таблице регулярного чемпионата, в четвертьфинале петербуржцы встретятся с екатеринбургским "Уралмашем".
Результаты других матчей:
УНИКС (Казань) - "Нижний Новгород" - 101:64 (31:12, 21:16, 20:20, 29:16);
"Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Енисей" (Красноярск) - 90:83 (23:27, 14:29, 28:16, 25:11).