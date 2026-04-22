ВС Испании подтвердил оправдание Неймара по делу о трансфере в "Барселону"
15:26 22.04.2026
ВС Испании подтвердил оправдание Неймара по делу о трансфере в "Барселону"

Верховный суд Испании подтвердил оправдание Неймара по трансферу в "Барселону"

Футболист Неймар. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Верховный суд Испании подтвердил оправдательный приговор бывшему нападающему "Барселоны" Неймару, а также экс-президентам испанского клуба Сандро Роселю и Жозепу Марии Бартомеу по обвинениям в коррупции и мошенничестве при трансфере бразильского футболиста, сообщается на сайте суда.
Уголовная палата Верховного суда отклонила апелляции на приговор суда Барселоны, который ранее установил, что в трансфере игрока из бразильского "Сантоса" не было состава преступления. В своем решении суд подчеркнул, что "установленные факты отражают несостоятельность обвинения".
В ноябре 2016 года Национальный суд Испании начал пересмотр дела о мошенничестве при оформлении перехода Неймара в "Барселону", которое ранее было закрыто за отсутствием состава преступления. В мае 2017-го стало известно, что в Испании начался новый судебный процесс против Неймара, его родителей, "Сантоса", "Барселоны", экс-президентов испанского клуба Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя. В декабре 2022-го Национальный суд Испании оправдал Неймара и остальных обвиняемых.
Жалобу на пересмотр дела подала бразильская инвестиционная компания DIS, которая претендовала на 40% от суммы трансфера Неймара, но заявила, что получила меньший процент, так как большая часть суммы сделки была скрыта. По официальной информации, трансфер Неймара в 2013 году обошелся каталонскому клубу в 57,1 миллиона евро, из которых 17,1 миллиона достались "Сантосу", а остальные 40 миллионов – компании родителей Неймара. Сообщалось, что реальная стоимость перехода футболиста могла составлять до 83 миллионов евро.
ФутболВ миреИспанияБарселона (город)НеймарСандро РосельЖозеп Мария БартомеуБарселонаСантос
 
