ВС Испании подтвердил оправдание Неймара по делу о трансфере в "Барселону"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Верховный суд Испании подтвердил оправдательный приговор бывшему нападающему "Барселоны" Неймару, а также экс-президентам испанского клуба Сандро Роселю и Жозепу Марии Бартомеу по обвинениям в коррупции и мошенничестве при трансфере бразильского футболиста, сообщается на сайте суда.

Жалобу на пересмотр дела подала бразильская инвестиционная компания DIS, которая претендовала на 40% от суммы трансфера Неймара, но заявила, что получила меньший процент, так как большая часть суммы сделки была скрыта. По официальной информации, трансфер Неймара в 2013 году обошелся каталонскому клубу в 57,1 миллиона евро, из которых 17,1 миллиона достались "Сантосу", а остальные 40 миллионов – компании родителей Неймара. Сообщалось, что реальная стоимость перехода футболиста могла составлять до 83 миллионов евро.