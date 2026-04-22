Определились все четвертьфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
 
19:32 22.04.2026 (обновлено: 20:39 22.04.2026)
Определились все четвертьфинальные пары плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБаскетбол. Единая лига ВТБ.
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Баскетбол. Единая лига ВТБ.. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Определился состав пар четвертьфинала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
  • Пары четвертьфинала выглядят следующим образом: ЦСКА (Москва, 1-е место) — «Енисей» (Красноярск, 8); УНИКС (Казань, 2) — МБА-МАИ (Москва, 7); «Зенит» (Санкт-Петербург, 3) — «Уралмаш» (Екатеринбург, 6); «Локомотив-Кубань» (Краснодар, 4) — «Парма» (Пермь, 5).
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Стал известен состав пар четвертьфинала плей-офф баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Во вторник екатеринбургский "Уралмаш" дома обыграл саратовский "Автодор" со счетом 86:54 (23:12, 13:14, 22:15, 28:13), завершив регулярный чемпионат на шестом месте в турнирной таблице.
Пары четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ выглядят следующим образом:
Действующим победителем Единой лиги ВТБ является ЦСКА.
Вчера, 14:10
 
БаскетболСпортМоскваКрасноярскКазаньУралмашЦСКАБК АвтодорЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала