Рейтинг@Mail.ru
Названы претенденты на титул MVP сезона в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
16:04 22.04.2026 (обновлено: 16:17 22.04.2026)
Названы претенденты на титул MVP сезона в Единой лиге ВТБ

Тримбл, Рэйнольдс и Миллер претендуют на титул MVP сезона в Единой лиге ВТБ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМело Тримбл
Мело Тримбл - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Мело Тримбл. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мело Тримбл из московского ЦСКА, Джален Рэйнольдс из казанского УНИКСа и Патрик Миллер из краснодарского «Локомотива-Кубани» претендуют на титул MVP регулярного сезона-2025/26 в баскетбольной Единой лиге ВТБ.
  • На титул лучшего шестого игрока сезона номинированы Рэйнольдс, Джеремайя Мартин («Локомотив-Кубань») и Каспер Уэйр (ЦСКА).
  • В номинации «Лучший молодой игрок» представлены Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Егор Рыжов («Енисей», Красноярск) и Глеб Фирсов («Парма», Пермь).
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мело Тримбл из московского ЦСКА, Джален Рэйнольдс из казанского УНИКСа и Патрик Миллер из краснодарского "Локомотива-Кубани" претендуют на титул самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/26 в баскетбольной Единой лиге ВТБ, сообщается в Telegram-канале организации.
На титул лучшего шестого игрока сезона номинированы Рэйнольдс, Джеремайя Мартин ("Локомотив-Кубань") и Каспер Уэйр (ЦСКА). Лучшим по игре в защите могут стать Маркус Бингэм (УНИКС), Андре Роберсон или Георгий Жбанов (оба - "Зенит", Санкт-Петербург).
В номинации "Лучший молодой игрок" представлены Всеволод Ищенко ("Локомотив-Кубань"), Егор Рыжов ("Енисей", Красноярск) и Глеб Фирсов ("Парма", Пермь). Среди дебютантов года отмечены Бингэм, Ален Хаджибегович ("Автодор", Саратов/"Локомотив-Кубань") и Данило Тасич ("Енисей"). На титул тренера года претендуют Андреас Пистиолис (ЦСКА), Велимир Перасович (УНИКС) и Евгений Пашутин ("Парма").
Автором лучшего перформанса сезона могут стать Айзея Вашингтон (41 очко, 10 подборов и 11 передач в матче "Нижнего Новгорода" против "Автодора", единственный трипл-дабл в Европе с 40+ очками с 2022 года), Руслан Абдулбасиров (19 очков (7 из 7 с игры), 10 подборов, 3 передачи и 2 блока в победном матче УНИКСа против ЦСКА) и Кирилл Попов (35 очков в матче "Нижнего Новгорода" против "Самары", третий российский игрок в истории Лиги ВТБ, который сумел набрать минимум 35 очков в матче).
БаскетболСпортСанкт-ПетербургКрасноярскПермьДжеремайя МартинАндре РоберсонВелимир ПерасовичЦСКАУНИКСЕнисейЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    23.04 17:30
    Акрон
    Динамо Махачкала
  • Футбол
    23.04 19:45
    Спартак Москва
    Краснодар
  • Волейбол
    23.04 19:00
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
  • Теннис
    23.04 20:00
    М. Андреева
    П. Удварди
  • Футбол
    23.04 20:00
    Леванте
    Севилья
  • Футбол
    23.04 21:45
    Штутгарт
    Фрайбург
  • Футбол
    23.04 22:00
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
  • Футбол
    23.04 22:30
    Реал Овьедо
    Вильярреал
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала