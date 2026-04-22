Названы претенденты на титул MVP сезона в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мело Тримбл из московского ЦСКА, Джален Рэйнольдс из казанского УНИКСа и Патрик Миллер из краснодарского "Локомотива-Кубани" претендуют на титул самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/26 в баскетбольной Единой лиге ВТБ, сообщается в Telegram-канале организации.