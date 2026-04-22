Названы претенденты на титул MVP сезона в Единой лиге ВТБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мело Тримбл из московского ЦСКА, Джален Рэйнольдс из казанского УНИКСа и Патрик Миллер из краснодарского «Локомотива-Кубани» претендуют на титул MVP регулярного сезона-2025/26 в баскетбольной Единой лиге ВТБ.
- На титул лучшего шестого игрока сезона номинированы Рэйнольдс, Джеремайя Мартин («Локомотив-Кубань») и Каспер Уэйр (ЦСКА).
- В номинации «Лучший молодой игрок» представлены Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань»), Егор Рыжов («Енисей», Красноярск) и Глеб Фирсов («Парма», Пермь).
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мело Тримбл из московского ЦСКА, Джален Рэйнольдс из казанского УНИКСа и Патрик Миллер из краснодарского "Локомотива-Кубани" претендуют на титул самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/26 в баскетбольной Единой лиге ВТБ, сообщается в Telegram-канале организации.
На титул лучшего шестого игрока сезона номинированы Рэйнольдс, Джеремайя Мартин ("Локомотив-Кубань") и Каспер Уэйр (ЦСКА). Лучшим по игре в защите могут стать Маркус Бингэм (УНИКС), Андре Роберсон или Георгий Жбанов (оба - "Зенит", Санкт-Петербург).
В номинации "Лучший молодой игрок" представлены Всеволод Ищенко ("Локомотив-Кубань"), Егор Рыжов ("Енисей", Красноярск) и Глеб Фирсов ("Парма", Пермь). Среди дебютантов года отмечены Бингэм, Ален Хаджибегович ("Автодор", Саратов/"Локомотив-Кубань") и Данило Тасич ("Енисей"). На титул тренера года претендуют Андреас Пистиолис (ЦСКА), Велимир Перасович (УНИКС) и Евгений Пашутин ("Парма").
Автором лучшего перформанса сезона могут стать Айзея Вашингтон (41 очко, 10 подборов и 11 передач в матче "Нижнего Новгорода" против "Автодора", единственный трипл-дабл в Европе с 40+ очками с 2022 года), Руслан Абдулбасиров (19 очков (7 из 7 с игры), 10 подборов, 3 передачи и 2 блока в победном матче УНИКСа против ЦСКА) и Кирилл Попов (35 очков в матче "Нижнего Новгорода" против "Самары", третий российский игрок в истории Лиги ВТБ, который сумел набрать минимум 35 очков в матче).