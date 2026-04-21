Вратаря "Ростова" заменили в матче с ЦСКА из-за травмы

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Вратарь футбольного клуба "Ростов" Хидает Ханкич был заменен из-за травмы в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
Встреча 26-го тура РПЛ проходит в Москве. Ханкич попросил замену после того, как неудачно выбил мяч из штрафной. Голкипер сразу позвал врачей клуба из Ростова-на-Дону, показывая на переднюю поверхность бедра.
Замена состоялась на 67-й минуте встречи, на поле вышел вратарь Даниил Одоевский. К моменту замены счет в матче ничейный - 1:1.