UFC подписал трехлетний контракт на проведение турниров в Баку
16:00 21.04.2026
16:00 21.04.2026
UFC подписал трехлетний контракт на проведение турниров в Баку

Руководство UFC заключило контракт на проведение турниров в Баку до 2028 года

Чемпионский пояс UFC. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • UFC заключил трехлетний контракт с министерством молодежи и спорта Азербайджана на проведение турниров в Баку.
  • Соглашение рассчитано до 2028 года, первый турнир запланирован на 27 июня на площадке национальной арены гимнастики в Баку.
БАКУ, 21 апр – РИА Новости. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заключило трехлетний контракт с министерством молодежи и спорта Азербайджана на проведение турниров в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе спортивного ведомства республики.
"Соглашение рассчитано до 2028 года и предполагает ежегодное проведение турниров UFC Fight Night в столице Азербайджана. Первый турнир в рамках подписанного договора запланирован на 27 июня и пройдет на площадке национальной арены гимнастики в городе Баку", - сообщили в пресс-службе.
В ходе встречи в Лас-Вегасе генеральный директор UFC Дэйна Уайт совместно с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.
Арман Царукян - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Российскую звезду UFC выгнали из самолета в США. Что он натворил?
17 апреля, 14:05
 
