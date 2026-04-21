UFC подписал трехлетний контракт на проведение турниров в Баку

БАКУ, 21 апр – РИА Новости. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заключило трехлетний контракт с министерством молодежи и спорта Азербайджана на проведение турниров в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе спортивного ведомства республики.
"Соглашение рассчитано до 2028 года и предполагает ежегодное проведение турниров UFC Fight Night в столице Азербайджана. Первый турнир в рамках подписанного договора запланирован на 27 июня и пройдет на площадке национальной арены гимнастики в городе Баку", - сообщили в пресс-службе.
В ходе встречи в Лас-Вегасе генеральный директор UFC Дэйна Уайт совместно с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.