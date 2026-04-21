UFC подписал трехлетний контракт на проведение турниров в Баку

БАКУ, 21 апр – РИА Новости. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заключило трехлетний контракт с министерством молодежи и спорта Азербайджана на проведение турниров в Баку, сообщили РИА Новости в пресс-службе спортивного ведомства республики.