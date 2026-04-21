"Вашингтон" рассказал про контракт Овечкина - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
Хоккей
09:50 21.04.2026 (обновлено: 13:04 21.04.2026)
"Вашингтон" рассказал про контракт Овечкина

Патрик: "Вашингтон" имеет возможности для продления контракта с Овечкиным

Александр Овечкин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Вашингтон Кэпиталз» располагает финансовыми возможностями для продления контракта с Александром Овечкиным.
  • Сезон 2025/2026 станет последним для Овечкина по его текущему контракту с клубом.
  • Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах с 929 шайбами.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Вашингтон Кэпиталз" располагает финансовыми возможностями для продления контракта с капитаном команды россиянином Александром Овечкиным, сообщил генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Крис Патрик.
Для 40-летнего Овечкина сезон-2025/26 стал 21-м в карьере в НХЛ и последним по его текущему контракту с клубом. Ранее форвард "Кэпиталз" заявил, что примет летом решение о том, продолжит ли карьеру в лиге.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Джерси Овечкина стали вторыми по продажам по итогам регулярного чемпионата
18 апреля, 07:28
"Мы в хорошем положении в плане зарплат в предстоящее межсезонье и можем себе позволить быть гибкими, что бы нам не пришлось для этого делать, - приводит слова Патрика пресс-служба клуба. - Позиция команды такова: мы даем ему время, чтобы он немного отдохнул от сезона, все обдумал и поговорил со своей семьей. Затем он встретится с президентом команды по хоккейным операциям Брайаном Маклелланом и со мной, и мы продолжим поддерживать его в процессе принятия решения".
"Это ничем не отличается от любого межсезонья, когда есть игроки, чьи контракты подходят к концу, и вы рассматриваете разные варианты в зависимости от того, что с ними произойдет. Так же и с ним, даже несмотря на то, что он величайший снайпер всех времен. Если он решит остаться, мы пойдем одним путем. Если он решит завершить карьеру, мы пойдем другим", - добавил он.
Овечкин является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"Красивая история": Фетисов предрек Овечкину еще один сезон в НХЛ
16 апреля, 19:16
 
ХоккейАлександр ОвечкинУэйн ГретцкиВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
