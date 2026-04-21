Лыжные гонки
 
10:56 21.04.2026 (обновлено: 11:08 21.04.2026)
Коростелев: никто не вспомнит, что иностранцы побеждали без россиян

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лыжник Савелий Коростелев заявил РИА Новости, что в будущем никто не вспомнит, что иностранные лыжники выигрывали медали, когда российские спортсмены не были допущены к международным соревнованиям.
В октябре 2025 года FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. В лыжных гонках Россию на Играх 2026 года представляли Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без медалей.
"К сожалению, наши спортсмены долгое время были отстранены, только сейчас потихоньку начинается период возвращения. Но через десять лет никто не будет вспоминать, что в какой-то момент не хватало наших атлетов", - сказал Коростелев.
"Допустим, Большунов выиграл один из общих зачетов Кубка мира, когда норвежская команда пропустила половину этапов из-за COVID-19. Кто-то помнит это? Нет. В истории осталась победа Александра Большунова в общем зачете. Здесь то же самое, к сожалению", - добавил он.
