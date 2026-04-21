"Каролина" со Свечниковым увеличила преимущество в серии плей-офф НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.04.2026
06:52 21.04.2026
"Каролина" со Свечниковым увеличила преимущество в серии плей-офф НХЛ

"Каролина" со Свечниковым обыграла "Оттаву" во втором матче серии плей-офф НХЛ

© REUTERS / James GuilloryАндрей Свечников в матче против "Оттавы Сенаторз"
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Хоккеисты "Каролины Харрикейнз" обыграли "Оттаву Сенаторз" во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Роли, завершилась победой хозяев площадки во втором овертайме со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). В составе "Каролины" шайбы в основное время матча забросили Логан Стэнковен (7-я минута) и Себастьян Ахо (28). Автором победного гола во втором овертайме стал Джордан Мартинук (94). У "Оттавы" отличились Дрейк Батерсон (31) и Дилан Козенс (37).
Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников нанес семь бросков в створ ворот, заблокировал два броска и применил пять силовых приемов. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин заблокировал один бросок и провел один силовой прием.
Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Харрикейнз". Третий матч пройдет в Оттаве в ночь на четверг по московскому времени.
