В Кабуле пройдут международные соревнования по борьбе куреш

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первые в Афганистане при власти талибов международные соревнования по традиционной борьбе куреш, а также по самбо и классической борьбе пройдут в Кабуле, организаторы ждут более 160 спортсменов из Афганистана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Ирана и Турции, сообщает афганский новостной портал "Сэда-е Афган".

Куреш - традиционный вид борьбы у тюркских народов, представляющий собой единоборство на поясах (кушаках). Время появления этого вида единоборств точно не известно. Состязания устраивались по праздникам, во время свадеб, на ярмарках. В маe 1999 года в Ташкенте прошел первый чемпионат мира по курешу. В 2016 году ЮНЕСКО внесла куреш в список нематериального культурного наследия человечества.

Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Ирана и "Афганистан готовится к проведению важного международного спортивного мероприятия. Грандиозный спортивный фестиваль по курешу, самбо и классической борьбе с участием спортсменов из семи стран - Афганистана Турции состоится в Кабуле", - приводит портал выдержку из заявления Главного управления Олимпийских игр, физического воспитания и спорта Афганистана.

Отмечается, что в состязаниях примут участие более 160 спортсменов, это событие станет одним из крупнейших мероприятий региона в сфере традиционных видов спорта. Все приготовления к проведению соревнований завершены, необходимая инфраструктура для их надлежащего проведения создана, отмечают в управлении.

"Фестиваль станет не просто спортивным соревнованием, а ценным шансом представить культурную идентичность Афганистана, он станет стимулом к продвижению традиционных видов спорта, демонстрации мастерства афганских спортсменов на международном уровне и укрепления спортивных и культурных связей между странами-участницами", - говорится в сообщении.