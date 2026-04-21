"Краснодар" снова заставит "Зенит" страдать? Все расклады в борьбе за титул

Сыграв вничью в Санкт-Петербурге, "Зенит" и "Краснодар" доверили решать свою судьбу конкурентам. Уже в следующем туре лидеры чемпионата РПЛ поменялись местами в турнирной таблице. О возможных сценариях чемпионской гонки – в материале РИА Новости Спорт.
Очко с "Балтикой" станет спасением для "Краснодара"?
Матч между "Зенитом" и "Краснодаром" в 24-м туре многие называли ключевым в борьбе за чемпионство. Между тем, в прошлом году "Зенит" разгромил "Краснодар" - 4:1 как раз в матче 24 тура, но чемпионом в юбилейный сезон так и не стал. Роковой стала ничья в Москве в матче с "Динамо", хотя ЦСКА очень хотел помочь питерцам, обыграв дома "Краснодар".
После очного поединка в Санкт-Петербурге "Краснодар" сохранил лидерство, но уже в следующем туре потерял его. "Быки" не сумели победить дома "Балтику", а "Зенит" одержал победу в Махачкале. Для команды Мурада Мусаева очень важным был спасительный гол вышедшего на замену Жубала уже в компенсированное время.
Кажется, какая разница: одно очко или два разделяют команды в турнирной таблице? Только с учетом того, что "Зенит" имеет преимущество перед "Краснодаром" по личным встречам, разница огромная. Удержи "Балтика" победный счет, и у команды Сергея Семака появилась бы возможность сыграть вничью в одном из следующих матчей и удержать при этом лидерство. Сейчас такой возможности нет.
В оставшихся пяти турах претенденты на "золото" дважды сыграют в Москве: "Краснодар" - со "Спартаком" и "Динамо", "Зенит" - с "Локомотивом" и ЦСКА. У действующих чемпионов впереди также домашние игры с махачкалинским "Динамо" и "Оренбургом" и выезд в Самару к "Акрону". У "Зенита" домашние игры с "Ахматом" и "Сочи", а в последнем туре выезд в Ростов. Практически все эксперты склоняются к тому, что ключевыми будут выездные матчи с московскими командами.
"Зенит" перестали бояться
Только на финише подножку может подставить любая команда из нижней части турнирной таблицы. Никто из аутсайдеров не обеспечил себе даже попадание в зону стыковых матчей. Да и туда никто попадать не хочет. Потенциальными соперниками могут стать "Урал", который вылетел из РПЛ после стыков с "Акроном" и мечтает вернуться в элиту, и "Ротор", который собирает на домашней арене самую большую аудиторию в первой лиге и при своих болельщиках может победить кого угодно.
Кто же сейчас по игре больше заслуживает чемпионства? Как это ни парадоксально, но ни "Зенит", ни "Краснодар" не демонстрируют в каждом матче игру, которую можно назвать чемпионской. У "Зенита" более глубокая скамейка. Практически на каждую позицию у Сергея Семака есть два если не равноценных, то близких по классу игрока.
Вот только свой класс многие легионеры демонстрируют через раз. Никто не сомневается в том, что Луис Энрике по праву получил приглашение в сборную Бразилии, но в Махачкале его просто не было видно на поле. Ну, а Джона Дурана, пришедшего в команду в зимнее трансферное окно, даже в заявке не было. Колумбиец, похоже, не собирается доказывать в "Зените" свое право сыграть на чемпионате мира. В Махачкале Семак сделал очень грамотный ход, выпустив на поле Даниила Кондакова, который и организовал победный гол.
Правда, в матчах с московскими клубами и "Краснодаром" все без исключения зенитовцы демонстрируют свой класс. Лучшие свои игры в нынешнем чемпионате команда Семака провела против "Локомотива" дома и "Динамо" на выезде. Да и в домашней игре с "Краснодаром" до пропущенного гола и удаления Педро доминировала. А на выезде в первом круге одержала заслуженную победу. Проблемы "Зенита" проявляются как раз в матчах с клубами, заметно уступающими по бюджету и подбору игроков.
Питерский суперклуб перестали бояться. Неслучайно в нынешнем чемпионате "Зенит" лишь трижды побеждал с крупным счетом, причем в матчах с аутсайдерами еще в первом круге. В Санкт-Петербурге были разгромлены махачкалинцы и оренбуржцы, которые тогда уже уволили Владимира Слишковича и только готовились к приходу Ильдара Ахметзянова. Последнюю победу с крупным счетом "Зенит" одержал в Сочи, реализовав два пенальти. С этим у питерцев сейчас тоже проблемы. После промаха Александра Соболева в Каспийске нужно искать нового пенальтиста.
Скользкие игры на финише больше не в тренде
У "Краснодара" главными козырями считаются поставленная командная игра и индивидуальное мастерство Джона Кордобы. Именно он организовал и гол в Санкт-Петербурге, и первый мяч во встрече с "Балтикой". И далеко не случайно сейчас поднимается вопрос о якобы показанном колумбийцем непристойном жесте вратарю калининградцев Ивану Кукушкину. Потеря Кордобы станет настоящей трагедией для действующих чемпионов.
Еще до матча с "Зенитом" Мусаев подчеркнул в интервью: "Нам не хватает одного-двух футболистов, особенно сейчас. Ряд игроков на желтых карточках, и любая дисквалификация вызывает головную боль. До конца сезона выбыл Виктор Са, пропустил матч с "Балтикой" Дуглас Аугусто, и непонятно, когда он вернется в строй. Видно, что не в лучшей форме капитан команды Эдуард Сперцян. Да еще и кубковая игра с "Динамо" у "Краснодара" вклинивается в календарь чемпионата.
Правда, чемпионский фарт по-прежнему помогает "быкам". На последних минутах "Краснодар" вырвал победы в Сочи и Грозном и ушел от поражения в домашней игре с "Балтикой". Таких подарков фортуна в нынешнем сезоне "Зениту" не делает. В Махачкале гости одержали пусть и трудную, но трудовую победу.
Можно ли говорить о том, что кто-то из соперников будет биться за претендентов на "золото" РПЛ так же, как на себя? Памятуя о том, как в РФС восприняли шутку Руслана Безрукова весной 2024-го, даже поднимать эту тему не стоит. Игрока "Рубина", который после победы над "Зенитом" в Санкт-Петербурге намекнул, что неплохо бы было получить на карточку премиальные от "Краснодара", тогда оштрафовали на серьезные деньги. Так что развивать скользкую тему не будем.
Да, "Краснодар" готовился к матчу в Санкт-Петербурге на базе "Локомотива", но это не означает, что железнодорожники какую-то "личную неприязнь" к питерцам испытывают после трансфера Максима Глушенкова. Просто клубы проявили профессиональную солидарность. Да и источники в "Зените" в один голос утверждают, что ни о каком стимулировании соперников "Краснодара" не может быть и речи. В профессионализме футболистов "Спартака", "Динамо" или "Акрона" в Санкт-Петербурге и так не сомневаются.
Нынешний чемпионат РПЛ принес уже немало сенсационных результатов, и можно не сомневаться, что в последних турах в играх с участием "Зенита" и "Краснодара" без них тоже не обойдется. Хотя многое может решиться уже в среду и четверг, когда претенденты на чемпионство сыграют в Москве с претендентами на "бронзу".
