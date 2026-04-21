УНИКС подписал контракт с баскетболистом Михаилом Кулагиным

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Казанский УНИКС подписал контракт с выступавшим ранее за команду атакующим защитником Михаилом Кулагиным, сообщается на сайте команды баскетбольной Единой лиги.
Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона.
Кулагин уже выступал за казанский клуб в сезоне-2022/23, в пятый раз в карьере завоевав золотые медали Единой лиги. Ранее он на протяжении пяти сезонов с 2015 по 2020 год играл в московском ЦСКА, с которым стал двукратным чемпионом Евролиги, а также четырехкратным чемпионом России и Единой лиги. Он трехкратный участник "Матча всех звезд" Единой лиги (2018, 2021, 2024). Кроме того, в послужном списке защитника значатся выступления за подмосковный "Триумф", красноярский "Енисей" и "Нижний Новгород". Последние три года он защищал цвета "Самары".
Средняя статистика Кулагина в нынешнем чемпионате составила 14,1 очка, 3,9 передачи и 2,7 подбора за почти 30 минут игрового времени.