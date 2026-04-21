Рейтинг@Mail.ru
УНИКС подписал контракт с баскетболистом Михаилом Кулагиным
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол
 
15:54 21.04.2026
УНИКС подписал контракт с баскетболистом Михаилом Кулагиным

Казанский УНИКС подписал контракт с баскетболистом Михаилом Кулагиным

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМихаил Кулагин
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Михаил Кулагин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский УНИКС подписал контракт с атакующим защитником Михаилом Кулагиным.
  • Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Казанский УНИКС подписал контракт с выступавшим ранее за команду атакующим защитником Михаилом Кулагиным, сообщается на сайте команды баскетбольной Единой лиги.
Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона.
Кулагин уже выступал за казанский клуб в сезоне-2022/23, в пятый раз в карьере завоевав золотые медали Единой лиги. Ранее он на протяжении пяти сезонов с 2015 по 2020 год играл в московском ЦСКА, с которым стал двукратным чемпионом Евролиги, а также четырехкратным чемпионом России и Единой лиги. Он трехкратный участник "Матча всех звезд" Единой лиги (2018, 2021, 2024). Кроме того, в послужном списке защитника значатся выступления за подмосковный "Триумф", красноярский "Енисей" и "Нижний Новгород". Последние три года он защищал цвета "Самары".
Средняя статистика Кулагина в нынешнем чемпионате составила 14,1 очка, 3,9 передачи и 2,7 подбора за почти 30 минут игрового времени.
БаскетболСпортРоссияМихаил КулагинУНИКСЦСКАЕвролигаЕнисей
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала