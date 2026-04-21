УНИКС подписал контракт с баскетболистом Михаилом Кулагиным

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Казанский УНИКС подписал контракт с выступавшим ранее за команду атакующим защитником Михаилом Кулагиным, сообщается на сайте команды баскетбольной Единой лиги.

Соглашение с 31-летним россиянином рассчитано до конца сезона.

Средняя статистика Кулагина в нынешнем чемпионате составила 14,1 очка, 3,9 передачи и 2,7 подбора за почти 30 минут игрового времени.