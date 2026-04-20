Рейтинг@Mail.ru
Масалитин оценил перспективы "Зенита"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
19:34 20.04.2026 (обновлено: 19:36 20.04.2026)
Масалитин оценил перспективы "Зенита"

Масалитин: "Зенит" может потерять очки в РПЛ из-за нестабильной игры

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкФутболисты "Зенита"
Футболисты Зенита - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Футболисты "Зенита". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что "Зенит" может терять очки в концовке чемпионата России из-за нестабильной игры.
  • Масалитин считает, что следующие два тура станут определяющими для "Зенита" и "Краснодара", и интрига сохранится до самого конца чемпионата.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что петербургский "Зенит", возглавивший таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) после 25-го тура, может терять очки в концовке чемпионата из-за нестабильной игры.
В 25-м туре чемпионата России "Зенит" победил в Каспийске махачкалинское "Динамо" со счетом 1:0, а "Краснодар" дома сыграл вничью с калининградской "Балтикой" - 2:2.
"Судя по игре и тому, как действует "Зенит", вполне возможно, что он начнет терять очки. Что касается "Краснодара", он столкнулся с неуступчивой "Балтикой", которая в этом сезоне отобрала много очков у фаворитов. "Балтика" обыгрывала "Спартак", причем дважды, и достойно сыграла с "Зенитом". Если бы не судейские ошибки, она, возможно, увезла бы очки из Петербурга. Так что лидер сменился, и в этом нет ничего страшного", - сказал Масалитин.
"Зенит", набрав 55 очков, вышел на первое место в таблице. Отставание "Краснодара" от "сине-бело-голубых" составляет один балл. В топ-6 также входят московский "Локомотив" (48), "Балтика" (45), столичные "Спартак" (45) и ЦСКА (43).
"Следующие два тура, скорее всего, станут определяющими. "Краснодару" предстоит сыграть две игры в Москве, а "Зениту" - встретиться с ЦСКА. Вполне вероятно, что кто-то из них будет терять, а кто-то - набирать. Я имею в виду именно "Зенит" и "Краснодар". Интрига сохранится до самого конца, я в этом уверен", - отметил Масалитин.
ФутболСпортРоссияКаспийскСанкт-ПетербургВалерий МасалитинЗенитКраснодарБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала