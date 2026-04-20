Масалитин оценил перспективы "Зенита"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что "Зенит" может терять очки в концовке чемпионата России из-за нестабильной игры.
- Масалитин считает, что следующие два тура станут определяющими для "Зенита" и "Краснодара", и интрига сохранится до самого конца чемпионата.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин заявил РИА Новости, что петербургский "Зенит", возглавивший таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) после 25-го тура, может терять очки в концовке чемпионата из-за нестабильной игры.
"Судя по игре и тому, как действует "Зенит", вполне возможно, что он начнет терять очки. Что касается "Краснодара", он столкнулся с неуступчивой "Балтикой", которая в этом сезоне отобрала много очков у фаворитов. "Балтика" обыгрывала "Спартак", причем дважды, и достойно сыграла с "Зенитом". Если бы не судейские ошибки, она, возможно, увезла бы очки из Петербурга. Так что лидер сменился, и в этом нет ничего страшного", - сказал Масалитин.
"Следующие два тура, скорее всего, станут определяющими. "Краснодару" предстоит сыграть две игры в Москве, а "Зениту" - встретиться с ЦСКА. Вполне вероятно, что кто-то из них будет терять, а кто-то - набирать. Я имею в виду именно "Зенит" и "Краснодар". Интрига сохранится до самого конца, я в этом уверен", - отметил Масалитин.