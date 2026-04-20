Футболист московского "Динамо" Рубенс пропустит восемь недель - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
19:49 20.04.2026
Футболист московского "Динамо" Рубенс пропустит восемь недель

Футболист московского "Динамо" Рубенс пропустит восемь недель из-за травмы

© РИА Новости / Михаил Киреев
Рубенс Диас - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в медиабанк
Рубенс Диас. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бразильскому футболисту московского «Динамо» Рубенсу Диасу диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава.
  • Рубенс Диас пропустит около восьми недель из-за травмы.
  • Рубенс получил травму в матче с «Нижним Новгородом», где «Динамо» сыграло вничью со счетом 1:1.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Бразильскому футболисту московского "Динамо" Рубенсу Диасу по результатам обследования диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава, полузащитник пропустит восемь недель, сообщается в Telegram-канале клуба.
В субботу "Динамо" в гостях сыграло вничью с "Нижним Новгородом" со счетом 1:1. Рубенс получил травму в результате неудачного приземления после борьбы за мяч и покинул поле на 64‑й минуте. В протоколе встречи сообщалось, что футболист получил перелом лодыжки. Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров позднее сообщил, что Рубенс с высокой долей вероятности пропустит остаток сезона.
"Рубенс Диас прошел обследование после полученной травмы. По результатам диагностировано повреждение в области правого голеностопного сустава. Срок лечения и реабилитации составит около восьми недель. Желаем Рубенсу сил и хорошего восстановления", - говорится в сообщении клуба.
Рубенсу 24 года, он перешел в "Динамо" из бразильского "Атлетико Минейро" в июле 2025 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 27 матчей за "бело-голубых".
