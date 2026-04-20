Мадридский "Реал" стал двукратным чемпионом Юношеской лиги УЕФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский «Реал» выиграл у бельгийского «Брюгге» в финале Юношеской лиги УЕФА в серии пенальти со счетом 4:2 после ничьей 1:1 в основное время.
- «Реал» стал двукратным чемпионом Юношеской лиги УЕФА, ранее выиграв турнир в сезоне-2019/20.
- «Брюгге» стал первым бельгийским клубом, который дошел до финала Юношеской лиги УЕФА.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Испанский "Реал" в серии пенальти выиграл у бельгийского "Брюгге" в финале Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ранее мадридцы также по пенальти обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в полуфинальной встрече.
"Реал" стал победителем турнира во второй раз в истории. Мадридцы уже брали трофей в сезоне-2019/20. Рекорд Юношеской лиги УЕФА принадлежит "Барселоне" (3 титула). "Брюгге" стал первым бельгийским клубом, который дошел до финала турнира.