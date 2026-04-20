21:58 20.04.2026
Мадридский "Реал" стал двукратным чемпионом Юношеской лиги УЕФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский «Реал» выиграл у бельгийского «Брюгге» в финале Юношеской лиги УЕФА в серии пенальти со счетом 4:2 после ничьей 1:1 в основное время.
  • «Реал» стал двукратным чемпионом Юношеской лиги УЕФА, ранее выиграв турнир в сезоне-2019/20.
  • «Брюгге» стал первым бельгийским клубом, который дошел до финала Юношеской лиги УЕФА.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Испанский "Реал" в серии пенальти выиграл у бельгийского "Брюгге" в финале Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Основное время финальной встречи, которая прошла в понедельник в швейцарской Лозанне, завершилось со счетом 1:1. "Реал" в первом тайме вперед вывел Хакобо Ортега (23-я минута). "Брюгге" отыгрался благодаря голу Тобиаса Лунда (64). В серии пенальти точнее оказались мадридцы - 4:2.
Ранее мадридцы также по пенальти обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в полуфинальной встрече.
"Реал" стал победителем турнира во второй раз в истории. Мадридцы уже брали трофей в сезоне-2019/20. Рекорд Юношеской лиги УЕФА принадлежит "Барселоне" (3 титула). "Брюгге" стал первым бельгийским клубом, который дошел до финала турнира.
Марко Асенсио - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Футболист "Реала" потерял шесть килограммов из-за болезни, пишут СМИ
18 апреля, 18:07
 
ФутболСпортЛозаннаРеал МадридПари Сен-Жермен (ПСЖ)Брюгге
 
