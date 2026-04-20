Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" признали лучшей спортивной командой года по версии Laureus - РИА Новости Спорт, 20.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:07 20.04.2026
"ПСЖ" признали лучшей спортивной командой года по версии Laureus

© Соцсети Матвея СафоноваФутболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Соцсети Матвея Сафонова
Футболисты "ПСЖ". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" признан лучшей спортивной командой 2025 года по версии премии Laureus.
  • Ламин Ямаль из "Барселоны" и сборной Испании получил награду лучшему молодому спортсмену года.
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, стал лучшей спортивной командой 2025 года по версии премии Laureus, которую также называют спортивным "Оскаром".
В 2025 году "ПСЖ" впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка, а также выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок Франции.
Футболист "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль получил награду лучшему молодому спортсмену года. Чемпион мира "Формулы-1" британец Ландо Норрис победил в номинации "Прорыв года".
Приз за возвращение года получил североирландский гольфист Рори Макилрой. Экс-футболист мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос был премирован в номинации "Спортивное вдохновение". Американская сноубордистка Хлоя Ким получила Laureus как лучший атлет в экстремальных видах спорта. Лучшим параатлетом признан пловец Габриэль Араухо из Бразилии. Награду за карьерные достижения получила пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике румынка Надя Команечи.
Премия Laureus вручается за достижения в сфере спорта по итогам года.
СпортФранцияРоссияИспанияЛамин ЯмальПари Сен-Жермен (ПСЖ)БарселонаМатвей СафоновРеал МадридЛандо Норрис
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    21.04 12:00
    А. Блинкова
    Э. Калиева
  • Футбол
    21.04 17:30
    Сочи
    Крылья Советов
  • Футбол
    21.04 19:45
    ЦСКА
    Ростов
  • Футбол
    21.04 22:00
    Брайтон
    Челси
  • Футбол
    21.04 22:00
    Интер М
    Комо
  • Футбол
    21.04 22:10
    Ланс
    Тулуза
  • Футбол
    21.04 22:30
    Реал Мадрид
    Алавес
  • Футбол
    21.04 22:30
    Жирона
    Бетис
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала