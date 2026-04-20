"ПСЖ" признали лучшей спортивной командой года по версии Laureus

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, стал лучшей спортивной командой 2025 года по версии премии Laureus, которую также называют спортивным "Оскаром".