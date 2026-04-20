"ПСЖ" признали лучшей спортивной командой года по версии Laureus

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", за который выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов, стал лучшей спортивной командой 2025 года по версии премии Laureus, которую также называют спортивным "Оскаром".
В 2025 году "ПСЖ" впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка, а также выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Суперкубок Франции.
Футболист "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль получил награду лучшему молодому спортсмену года. Чемпион мира "Формулы-1" британец Ландо Норрис победил в номинации "Прорыв года".
Приз за возвращение года получил североирландский гольфист Рори Макилрой. Экс-футболист мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос был премирован в номинации "Спортивное вдохновение". Американская сноубордистка Хлоя Ким получила Laureus как лучший атлет в экстремальных видах спорта. Лучшим параатлетом признан пловец Габриэль Араухо из Бразилии. Награду за карьерные достижения получила пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике румынка Надя Команечи.
Премия Laureus вручается за достижения в сфере спорта по итогам года.