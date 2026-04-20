Спортивный директор "Лады" покинул свой пост

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Ильдар Мухометов покинул пост спортивного директора тольяттинской "Лады", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт расторгнут по соглашению сторон.
В октябре Мухометов сменил на посту спортивного директора клуба Сергея Гомоляко, который покинул "Ладу" по семейным обстоятельствам. В текущем сезоне команда заняла предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.
Ранее 53-летний специалист занимал пост спортивного директора в астанинском "Барысе", работал ассистентом главного менеджера в столичном ЦСКА, а также занимал должности генерального менеджера владивостокского "Адмирала" и спортивного директора "Академии Михайлова". В бытность игроком он выступал в составе немецкого клуба "Ганновер Скорпионс", московского "Динамо", нижнекамского "Нефтехимика", ЦСКА, череповецкой "Северстали", столичных "Крыльев Советов" и "Барыса".
