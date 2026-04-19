Футболист "Спартака" Жедсон заявил, что готов играть на любой позиции - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
20:14 19.04.2026 (обновлено: 20:30 19.04.2026)
Футболист "Спартака" Жедсон заявил, что готов играть на любой позиции

Футболист "Спартака" Жедсон: неважно, на какой позиции играть, команда важнее

© Фото : соцсети ФК "Спартак"Жедсон Фернандеш
Жедсон Фернандеш - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© Фото : соцсети ФК "Спартак"
Жедсон Фернандеш. Архивное фото
  • Португальский футболист московского "Спартака" Жедсон Фернандеш заявил, что для него неважно, на какой позиции играть.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Португальский футболист московского "Спартака" Жедсон Фернандеш заявил, что ему не важно, на какой позиции выходить на поле, и отметил, что для команды каждая игра сравнима с финалом.
В воскресенье "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу со счетом 3:1. Жедсон является полузащитником, в прошедшем матче он выступал на позиции левого защитника и отметился голом.
"Очень рад, что забил мяч, но еще больше рад, что наша команда завоевала три очка. В каждом интервью говорю, что неважно, на какой позиции играть, главное - помогать команде. Для нас каждая игра как финал. У нас очень амбициозные цели. Мы смотрим на таблицу, но каждая игра - это шанс заработать три очка", - заявил Жедсон журналистам .
Первый гол в прошедшей встрече забил аргентинский полузащитник "Спартака" Эсекьель Барко, который также смещался на позицию левого защитника. Для 27-летнего футболиста данный гол стал седьмым в чемпионате России в текущем сезоне. После игры спортсмен отметил, что встреча против "Ахмата" не была простой.
"Ахмат" - непростой соперник. Только в этом сезоне нам удалось победить, до этого играли не так впечатляюще. Позиция левого защитника вполне нравится. Последнее время мы совершаем много ротаций, меня это устраивает. Жедсон отличный игрок, он заслужил такой гол, потому что тренировки он проводит замечательно. Матч с "Краснодаром" будет сложным. Это одна из лучших команд лиги, будем надеяться, что удастся показать хороший результат", - заявил Барко.
"Спартак" (45 очков) вышел на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В следующем туре чемпионата "красно-белые" 23 апреля примут "Краснодар".
ФутболСпортРоссияЖедсон ФернандешЭсекьель БаркоСпартак МоскваАхматКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
