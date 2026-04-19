Футболист "Спартака" Жедсон заявил, что готов играть на любой позиции

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Португальский футболист московского "Спартака" Жедсон Фернандеш заявил, что ему не важно, на какой позиции выходить на поле, и отметил, что для команды каждая игра сравнима с финалом.

"Очень рад, что забил мяч, но еще больше рад, что наша команда завоевала три очка. В каждом интервью говорю, что неважно, на какой позиции играть, главное - помогать команде. Для нас каждая игра как финал. У нас очень амбициозные цели. Мы смотрим на таблицу, но каждая игра - это шанс заработать три очка", - заявил Жедсон журналистам .