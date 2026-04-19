Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" обыграл "Ахмат" и продлил серию без поражений в РПЛ - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 19.04.2026 (обновлено: 19:11 19.04.2026)
"Спартак" обыграл "Ахмат" и продлил серию без поражений в РПЛ

© РИА Новости / Александр Вильф
Футбол. РПЛ. "Спартак" (Москва) - "Ахмат" (Грозный)
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский «Спартак» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу со счетом 3:1.
  • В составе «Спартака» мячи забили Эсекьель Барко, Маркиньос и Жедсон Фернандеш.
  • «Спартак» вышел на четвертое место в турнирной таблице РПЛ и продлил серию без поражений до четырех матчей.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московский "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Эсекьель Барко (21-я минута), Маркиньос (28) и Жедсон Фернандеш (40). У "Ахмата" отличился Максим Самородов (41).
В активе Маркиньоса 5 голов и 6 передач в текущем чемпионате, он стал первым бразильцем в "Спартаке" с сезона-2018/19, которому удалось совершить более десяти результативных действий за сезон. Тогда до этой отметки дошел Луис Адриано (11).
"Спартак" (45 очков) вышел на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда продлила серию без поражений в турнире до четырех матчей. "Ахмат" (31) располагается на девятой позиции.
В следующем туре чемпионата "Спартак" 23 апреля примет "Краснодар", "Ахмат" в тот же день примет калининградскую "Балтику".
Игроки Спартака - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
СпортРоссияМоскваМаркиньосЖедсон ФернандешМаксим СамородовСпартак МоскваАхматКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Ахмат
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Балтика
    2
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Фис
    26
    67
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Штутгарт
    4
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Арсенал
    2
    1
  • Баскетбол
    Закончен в OT
    ЦСКА
    МБА
    109
    108
  • Хоккей
    Завершен
    Колорадо
    Лос-Анджелес
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Болонья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала