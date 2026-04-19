"Спартак" обыграл "Ахмат" и продлил серию без поражений в РПЛ

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Московский "Спартак" на своем поле обыграл грозненский "Ахмат" в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Эсекьель Барко (21-я минута), Маркиньос (28) и Жедсон Фернандеш (40). У "Ахмата" отличился Максим Самородов (41).
В активе Маркиньоса 5 голов и 6 передач в текущем чемпионате, он стал первым бразильцем в "Спартаке" с сезона-2018/19, которому удалось совершить более десяти результативных действий за сезон. Тогда до этой отметки дошел Луис Адриано (11).
"Спартак" (45 очков) вышел на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда продлила серию без поражений в турнире до четырех матчей. "Ахмат" (31) располагается на девятой позиции.