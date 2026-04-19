Генпрокуратура: семь миллионов жителей СССР стали жертвами геноцида в ВОВ

Краткий пересказ от РИА ИИ Жертвами геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны стали свыше 7 миллионов человек, в том числе более 18 тысяч детей.

С февраля 2019 года Генеральная прокуратура РФ совместно с другими ведомствами реализует проект "Без срока давности" для сохранения исторической памяти о трагедии жертв военных преступлений нацистов.

В рамках проекта продолжается расследование уголовного дела о геноциде, возбужденного 11 августа 2020 года.

Высшими судебными органами 33 субъектов Российской Федерации преступления нацистов признаны военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов Советского Союза.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Жертвами геноцида советского народа, целенаправленно организованного немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, стали свыше 7 миллионов человек из числа военнопленных и мирного населения, в том числе более 18 тысяч детей, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.

Девятнадцатого апреля в России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа. Именно 19 апреля 1943 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

Задачи по сохранению исторической памяти безусловно остаются актуальными, подчеркнул генеральный прокурор РФ Александр Гуцан , выступая с докладом на пленарном заседании Совета Федерации 15 апреля. В надзорном ведомстве РИА Новости рассказали о работе органов прокуратуры по сохранению исторической памяти, противодействию искажению исторических фактов, реабилитации нацизма и героизации нацистских преступников.

С февраля 2019 года во исполнение поручений президента России Владимира Путина Генеральной прокуратурой РФ совместно с другими профильными министерствами и ведомствами проводится масштабная работа по реализации проекта "Без срока давности".

Цель проекта – сохранение исторической памяти о трагедии жертв военных преступлений нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, установление обстоятельств преступлений и лиц, причастных к их совершению. Для организации и координации этой работы действует созданная по инициативе Генпрокуратуры межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители заинтересованных министерств и ведомств.

"Под надзором Генеральной прокуратуры Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела, возбужденного 11 августа 2020 года по статье 357 УК РФ (геноцид), в одном производстве с которым соединены уголовные дела о массовом уничтожении советских граждан в различных регионах СССР", - сообщили в ГП РФ.

Установлено, что немецко-фашистские захватчики и их пособники после вторжения 22 июня 1941 года на советскую территорию приступили к систематическому уничтожению мирного населения и захваченных в плен военнослужащих Красной Армии, в том числе в созданной сети концлагерей, разрушению городов и сел оккупированных регионов, разграблению личных и коллективных хозяйств, культурных ценностей.

"Указанные действия являлись целенаправленными акциями по реализации единого плана нацистской "войны на уничтожение" против населения СССР", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

"За время оккупации районов, городов и иных населенных пунктов Советского Союза с июля 1941 года по август 1944 года немецко-фашистские захватчики и их пособники преднамеренно уничтожили более 7 миллионов человек из числа военнопленных и мирного населения, в том числе более 18 тысяч детей", - рассказали в Генпрокуратуре.

По данным ГП РФ, в рамках проводимой по уголовному делу работы получены свидетельства более 4,4 тысячи бывших узников концентрационных лагерей и очевидцев совершенных преступлений, проведено свыше 1,7 тысячи различных судебных экспертиз, а также более 170 осмотров мест массовых захоронений мирных граждан и военнопленных, уничтоженных гитлеровскими оккупантами и их подручными.

Латвии, Эстонии, В Центральном архиве ФСБ России выявлено и изучено свыше 150 томов архивных уголовных, розыскных и литерных дел, содержащих данные о фашистских карателях, которые по инициативе следствия рассекречены и приобщены к материалам уголовного дела. "Из компетентных органов Германии Канады и Республики Беларусь получены ответы о правовой помощи, осуществлен перевод 2 тысяч листов материалов, поступивших в рамках исполнения указанных запросов", - добавили в ГП РФ.

Учитывая, что материалы уголовного дела и архивные документы содержат неоспоримые свидетельства заранее спланированного руководством нацистской Германии истребления мирного населения и захвата новых территорий для их колонизации и эксплуатации, одновременно с уголовным преследованием органами прокуратуры организована комплексная работа в рамках гражданского судопроизводства, рассказали в надзорном ведомстве.

"В период 2020–2025 годов по заявлениям прокуроров высшими судебными органами 33 субъектов Российской Федерации совершенные нацистами на территории 34 регионов не оправдываемые военными действиями преступления, повлекшие многочисленные человеческие жертвы, угон населения в неволю, разграбление и умышленное уничтожение имущества, признаны военными преступлениями, преступлениями против человечности, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала, и геноцидом народов Советского Союза", - сообщили в Генпрокуратуре.

В частности, в решении Новгородского областного суда по заявлению прокурора региона отражены факты массового уничтожения карательными батальонами мирных жителей, а также содержания военнопленных в концентрационных лагерях в нечеловеческих условиях, варварского уничтожения материальных и культурных ценностей, в том числе памятника "Тысячелетие России". Общее число жертв оккупантов превысило 495 тысяч человек, еще более 169 тысяч угнаны в рабство. Размер причиненного региону ущерба в переводе на текущий курс составил более 48 триллионов рублей.

В августе 1941 года нацисты затопили баржу с 760 мирными жителями, в основном женщинами и детьми, которые эвакуировались в тыл. В Колмовской психиатрической больнице, расположенной вблизи Новгорода, захватчики убили 200 пациентов путем введения им отравляющих веществ, еще 627 человек заморили голодом.

"Такие заявления подавались прокурорами в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны. Они направлены на противодействие фальсификации истории, реабилитации и оправданию нацизма, героизации нацистских преступников, а также подтверждение в судебном порядке факта совершения нацистами и их пособниками на оккупированных в годы Великой Отечественной войны территориях Советского Союза деяний, которые по действующим нормам международного права являются военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом", - подчеркнули в ГП РФ.

Судебные решения, вынесенные по результатам рассмотрения таких заявлений, являются логическим продолжением приговора Нюрнбергского трибунала и решений последующих судебных процессов над нацистскими преступниками и их пособниками, добавили в надзорном ведомстве.

Генеральная прокуратура РФ провела работу по совершенствованию системы правового регулирования в сфере увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и противодействия фальсификации исторических фактов о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. В результате был принят Федеральный закон от 21.04.2025 № 74-ФЗ "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов", разработанный при активном участии ГП РФ.

В рамках деятельности совместной рабочей группы по установлению обстоятельств геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны развивается сотрудничество ГП РФ с Генеральной прокуратурой Белоруссии , в том числе по вопросам оказания правовой помощи.

"В частности, компетентными органами Республики Беларусь расследуется уголовное дело по фактам совершения нацистскими преступниками, их соучастниками, преступными формированиями в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период на территории Белорусской ССР и других государств действий с целью планомерного уничтожения советских граждан", - отметили в ГП РФ.

В установленном порядке организовывается исполнение белорусских запросов о правовой помощи по указанному уголовному делу, содержащих просьбы о проведении допросов свидетелей, а также об истребовании информации и материалов из российских архивов. В различных архивах проводится поиск, выявление и оценка интересующих белорусскую сторону документов.