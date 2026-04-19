Рубенс может пропустить остаток сезона, заявил гендиректор "Динамо" - РИА Новости Спорт, 19.04.2026
14:50 19.04.2026 (обновлено: 15:05 19.04.2026)
Рубенс может пропустить остаток сезона, заявил гендиректор "Динамо"

Гендиректор "Динамо" Пивоваров: Рубенс может пропустить остаток сезона

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник московского «Динамо» Рубенс Диас получил перелом лодыжки.
  • Гендиректор ФК «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что Рубенс с высокой долей вероятности пропустит остаток сезона.
  • Рубенсу 24 года, в текущем сезоне он сыграл 27 матчей за «Динамо».
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Полузащитник московского "Динамо" Рубенс Диас с высокой долей вероятности пропустит остаток сезона из-за перелома лодыжки, заявил журналистам генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров.
В субботу "Динамо" в гостях сыграло вничью с "Нижним Новгородом" (1:1). Рубенс травмировался в результате неудачного приземления после борьбы за мяч и покинул поле на 64‑й минуте на плечах врачей, не опираясь на ноги. Позднее стало известно, что бразилец получил перелом лодыжки.
"Рубенс проходит обследование, чуть позже будет более точная информация. Есть ощущение, что он пропустит остаток сезона", - сказал Пивоваров после церемонии открытия исторической трибуны на стадионе "Динамо" в честь 103-летия одноименного спортивного общества.
Рубенсу 24 года, он перешел в "Динамо" из бразильского "Атлетико Минейро" в июле 2025 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 27 матчей за "бело-голубых".
ФутболСпортРубенс ДиасПавел ПивоваровДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
