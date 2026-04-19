20:26 19.04.2026 (обновлено: 20:28 19.04.2026)
"Бавария" стала 35-кратным чемпионом Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" стала 35-кратным чемпионом Германии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мюнхенская «Бавария» стала 35-кратным чемпионом Германии по футболу.
  • «Бавария» досрочно заняла первое место в чемпионате, разгромив «Штутгарт» в матче 30-го тура Бундеслиги со счетом 4:2.
  • «Бавария» набрала 79 очков и стала недосягаемой для «Боруссии» из Дортмунда, идущей на втором месте с 64 очками.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" дома обыграла "Штутгарт" в матче 30-го тура Бундеслиги и досрочно стала чемпионом Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:2 в пользу "Баварии". В составе победителей мячи забили Рафаэл Геррейру (31-я минута), Николас Джексон (33), Альфонсо Дэвис (37) и Гарри Кейн (52). У "Штутгарта" отличились Крис Фюрих (21) и Чема Андрес (89).
Бундеслига
19 апреля 2026 • начало в 18:30
Завершен
Бавария
4 : 2
Штутгарт
31‎’‎ • Рафаэл Геррейру
(Джамал Мусиала)
33‎’‎ • Николас Джексон
(Луис Диас)
37‎’‎ • Альфонсо Дэвис
(Луис Диас)
52‎’‎ • Гарри Кейн
21‎’‎ • Крис Фюрих
(Билаль Эль-Ханнус)
88‎’‎ • Chema Andres
(Атакан Каразор)
"Бавария" набрала 79 очков и за четыре тура до финиша стала недосягаемой для идущей на второй строчке в турнирной таблице "Боруссии" из Дортмунда (64 очка). "Бавария" стала чемпионом Германии второй сезон подряд и 35-й раз в истории, что является национальным рекордом.
"Штутгарт" с 56 баллами располагается на четвертой позиции. В следующем туре "Бавария" в гостях сыграет с "Майнцем" 25 апреля, а на следующий день "Штутгарт" примет бременский "Вердер".
В другом матче "Фрайбург" дома выиграл у "Хайденхайма" со счетом 2:1.
Александр Головин - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
"Монако" с участием Головина сыграл вничью с "Осером" в чемпионате Франции
