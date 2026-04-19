"Бавария" стала 35-кратным чемпионом Германии по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Мюнхенская "Бавария" дома обыграла "Штутгарт" в матче 30-го тура Бундеслиги и досрочно стала чемпионом Германии по футболу.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:2 в пользу "Баварии". В составе победителей мячи забили Рафаэл Геррейру (31-я минута), Николас Джексон (33), Альфонсо Дэвис (37) и Гарри Кейн (52). У "Штутгарта" отличились Крис Фюрих (21) и Чема Андрес (89).
19 апреля 2026 • начало в 18:30
Завершен
В другом матче "Фрайбург" дома выиграл у "Хайденхайма" со счетом 2:1.