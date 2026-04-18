"Унион" потерпел поражение в дебютном матче женщины-тренера - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
18:46 18.04.2026
"Унион" потерпел поражение в дебютном матче женщины-тренера

"Унион" проиграл "Вольфсбургу" в дебютном матче женщины-тренера

И.о. главного тренера немецкого футбольного клуба Унион Мари-Луизе Эта - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Вольфсбург» обыграл «Унион» в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу со счетом 2:1.
  • Встреча стала дебютной для Мари-Луизе Эты в качестве исполняющей обязанности главного тренера «Униона», она стала первой женщиной-тренером мужской команды в пяти ведущих европейских лигах.
  • «Вольфсбург» прервал 12-матчевую серию без побед и с 24 очками располагается на предпоследней, 17-й позиции в турнирной таблице, «Унион» (32 очка) идет 11-м.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Вольфсбург" обыграл берлинский "Унион" в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
18 апреля 2026 • начало в 16:30
Завершен
Унион
1 : 2
Вольфсбург
86‎’‎ • Оливер Берк
(Андрей Илич)
11‎’‎ • Патрик Виммер
(Йоаким Меле)
46‎’‎ • Дзенан Пейчинович
(Кристиан Эриксен)
Встреча в Берлине завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Патрик Виммер (11-я минута) и Дженан Пейчинович (46). У хозяев отличился Оливер Берк (86).
Эта встреча стала дебютной для Мари-Луизе Эты в качестве исполняющей обязанности главного тренера "Униона". Она заняла эту должность до конца сезона после увольнения Штеффена Баумгарта и стала первой женщиной-тренером мужской команды в пяти ведущих европейских лигах. Ранее специалист возглавляла команду "Униона", составленную из игроков до 19 лет, а также входила в тренерский штаб основной команды.
"Вольфсбург" прервал 12-матчевую серию без побед и с 24 очками располагается на предпоследней, 17-й позиции в турнирной таблице, "Унион" (32 очка) идет 11-м.
Результаты других матчей:
Футболисты дортмундской Боруссии - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Дортмундская "Боруссия" проиграла "Хоффенхайму" в матче Бундеслиги
Вчера, 18:44
 
