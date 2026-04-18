"Унион" потерпел поражение в дебютном матче женщины-тренера

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. "Вольфсбург" обыграл берлинский "Унион" в матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Берлине завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Патрик Виммер (11-я минута) и Дженан Пейчинович (46). У хозяев отличился Оливер Берк (86).
Эта встреча стала дебютной для Мари-Луизе Эты в качестве исполняющей обязанности главного тренера "Униона". Она заняла эту должность до конца сезона после увольнения Штеффена Баумгарта и стала первой женщиной-тренером мужской команды в пяти ведущих европейских лигах. Ранее специалист возглавляла команду "Униона", составленную из игроков до 19 лет, а также входила в тренерский штаб основной команды.
"Вольфсбург" прервал 12-матчевую серию без побед и с 24 очками располагается на предпоследней, 17-й позиции в турнирной таблице, "Унион" (32 очка) идет 11-м.
Результаты других матчей: