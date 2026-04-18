УНИКС обыграл "Енисей" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Казанский УНИКС одержал победу над красноярским "Енисеем" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

УНИКС (32 победы, 7 поражений) занимает второе место в турнирной таблице. "Енисей" с 15 победами и 24 поражениями располагается на восьмой строчке.