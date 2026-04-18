В "Реале" считают, что судейство в матче ЛЧ с "Баварией" связано с УЕФА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В окружении мадридского «Реала» допускают, что судейские решения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» могут быть связаны с напряженными отношениями клуба с УЕФА.
- В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, но вскоре большинство из них отказались от участия, а против ряда команд, включая «Реал», УЕФА возбудил дисциплинарное дело.
- В октябре 2025 года «Реал» объявил, что суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА по поводу нарушения правил свободной конкуренции Евросоюза в вопросе Суперлиги, и подчеркнул возможность требовать возмещение ущерба.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. В окружении мадридского "Реала" допускают, что судейские решения в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" могут быть связаны с напряженными отношениями клуба с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в том числе возникшими на фоне проекта Суперлиги, сообщает Mundo Deportivo.
В среду "Бавария" на домашнем поле обыграла "Реал" (4:3) и вышла в полуфинал Лиги чемпионов. На 86-й минуте Камавинга спустя 25 минут после выхода на поле получил вторую желтую карточку и был удален. После игры главный тренер "сливочных" Альваро Арбелоа заявил, что судье нельзя было показывать французу вторую желтую карточку, и отметил, что арбитр даже не понимал, что у него уже была карточка.
По информации источника, в клубе допускают, что судейские решения в адрес "Реала" могут быть связаны с напряженными отношениями между клубом и УЕФА, в том числе возникшими на фоне проекта Суперлиги. К тому же в команде отмечают предполагаемую связь между главным арбитром встречи Славко Винчичем и президентом УЕФА Александром Чеферином, указывая на их общее словенское гражданство.
В апреле 2021 года 12 европейских клубов объявили о создании нового турнира - Суперлиги. Через несколько дней о выходе из проекта объявили все английские клубы, а затем миланский "Интер" и мадридский "Атлетико". Международная федерация футбола (ФИФА), УЕФА, национальные ассоциации, представители футбольного сообщества и болельщики выступили с жесткой критикой идеи нового турнира. Приверженность идее Суперлиги сохранили ряд команд, включая "Реал", против которых УЕФА возбудил дисциплинарное дело за возможное нарушение правовой базы организации в связи с проектом.
В мае 2024 года коммерческий суд Мадрида постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребляют своим доминирующим положением и препятствуют свободной конкуренции на рынке. В октябре 2025-го "Реал" объявил, что провинциальный суд Мадрида отклонил апелляции УЕФА, Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) и Ла Лиги по поводу нарушения правил свободной конкуренции Евросоюза в вопросе Суперлиги. В своем заявлении "Реал" подчеркнул, что данное решение позволяет клубу требовать возмещение значительного ущерба, и, по данным СМИ, в том же месяце вместе с занимающейся проектом компанией A22 планировал отсудить у УЕФА 4,5 млрд евро. При этом 11 февраля 2025 года "сливочные" сообщили о достижении договоренности с УЕФА и последними вышли из Суперлиги.