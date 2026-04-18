Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского "Акрона"
02.09.2021
18:54 18.04.2026
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского "Акрона"

Дзюба с 18 голами побил рекорд Понсе, став лучшим бомбардиром в истории "Акрона"

Артем Дзюба. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского "Акрона".
  • Он побил клубный рекорд Андреса Понсе.
  • Футболист забил свой 18-й мяч за команду в гостевом матче 25-го тура РПЛ с казанским "Рубином".
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Нападающий Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского "Акрона", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В субботу в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином" Дзюба отличился на 62-й минуте, сделав счет 1:1. Форвард побил 18-й мяч за "Акрон" и побил клубный бомбардирский рекорд Андреса Понсе.
Российская премьер-лига (РПЛ)
18 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Рубин
1 : 1
Акрон
48‎’‎ • Никита Лобов
(Nazmi Gripshi)
62‎’‎ • Артем Дзюба
Календарь Турнирная таблица История встреч
Дзюбе 37 лет. Он перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. Ранее он допустил, что сезон-2025/26 не станет для него последним в карьере игрока. В разные годы он выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной России. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
ФутболСпортРоссияАкронАдана ДемирспорАртём ДзюбаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)ЗенитАндрес ПонсеАкрон (Тольятти)Рубин
 
