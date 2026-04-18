МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Нападающий Артём Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского "Акрона", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В субботу в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским "Рубином" Дзюба отличился на 62-й минуте, сделав счет 1:1. Форвард побил 18-й мяч за "Акрон" и побил клубный бомбардирский рекорд Андреса Понсе.
18 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
48’ • Никита Лобов
(Nazmi Gripshi)
62’ • Артем Дзюба
Дзюбе 37 лет. Он перешел в тольяттинский клуб осенью 2024 года. Его контракт с "Акроном" рассчитан до лета 2026 года. Ранее он допустил, что сезон-2025/26 не станет для него последним в карьере игрока. В разные годы он выступал за московский "Спартак", "Томь", "Ростов", петербургский "Зенит", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и турецкий "Адана Демирспор". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, чемпионатов России и сборной России. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.
