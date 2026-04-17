Ву не включил Соболева даже в пятерку лучших форвардов РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву в разговоре с РИА Новости высоко оценил нападающего "Зенита" Александра Соболева, но не стал включать его в пятерку сильнейших форвардов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соболев выступал за "Спартак" с 2020 по 2024 год, после чего перешел в "Зенит". 8 апреля "красно-белые" впервые за 14 лет обыграли "сине-бело-голубых" (0:0, 7:6 - по пенальти) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России. Ву и Соболев приняли участие в этой игре.
"Соболев - хороший игрок, играть против нападающих такого типа, высоких и сильных в единоборствах, хоть и непросто, но здорово. В чемпионате много сильных нападающих. Не могу сказать, входит ли он в пятерку лучших в РПЛ", - сказал Ву.
"Спартак" после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Отставание от призовой тройки за шесть туров до конца чемпионата составляет три очка.
"Зенит" не оштрафовал Соболева за маску в матче РПЛ
31 марта, 11:48