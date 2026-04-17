Ву не включил Соболева даже в пятерку лучших форвардов РПЛ - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
12:38 17.04.2026 (обновлено: 12:48 17.04.2026)
Ву не включил Соболева даже в пятерку лучших форвардов РПЛ

Защитник «Спартака» Ву не стал включать Соболева в тройку лучших форвардов РПЛ

Александр Соболев
  • Кристофер Ву высоко оценил нападающего «Зенита» Александра Соболева, но не включил его в пятерку сильнейших форвардов РПЛ.
  • Александр Соболев выступал за «Спартак» с 2020 по 2024 год, после чего перешел в «Зенит».
  • «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 24 туров, отставая от призовой тройки на три очка.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Защитник московского "Спартака" Кристофер Ву в разговоре с РИА Новости высоко оценил нападающего "Зенита" Александра Соболева, но не стал включать его в пятерку сильнейших форвардов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Соболев выступал за "Спартак" с 2020 по 2024 год, после чего перешел в "Зенит". 8 апреля "красно-белые" впервые за 14 лет обыграли "сине-бело-голубых" (0:0, 7:6 - по пенальти) в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России. Ву и Соболев приняли участие в этой игре.
"Соболев - хороший игрок, играть против нападающих такого типа, высоких и сильных в единоборствах, хоть и непросто, но здорово. В чемпионате много сильных нападающих. Не могу сказать, входит ли он в пятерку лучших в РПЛ", - сказал Ву.
"Спартак" после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. Отставание от призовой тройки за шесть туров до конца чемпионата составляет три очка.
Российский футболист петербургского Зенита Александр Соболев надел маску для снорклинга во время празднования гола - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
"Зенит" не оштрафовал Соболева за маску в матче РПЛ
31 марта, 11:48
 
ФутболСпортРоссияАлександр СоболевКристофер ВуЗенитСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
