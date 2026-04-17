АЕК Николича не смог выйти в полуфинал Лиги конференций

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Греческий клуб АЕК под руководством экс-тренера московского "Локомотива" и столичного ЦСКА Марко Николича на своем поле обыграл испанский "Райо Вальекано" в ответном матче четвертьфинала футбольной Лиги конференций, но не смог выйти в следующий раунд.
Встреча в Афинах завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Зини (13-я и 51-я минуты), также отличился Рэзван Марин (36, пенальти). У "Райо Вальекано" мяч забил Иси Палазон (60).
Первый матч между командами, прошедший 9 апреля в Мадриде, завершился разгромной победой испанского клуба - 3:0. Таким образом, АЕК потерпел поражение по сумме двух матчей с общим счетом 3:4 и завершил выступление на турнире. "Райо Вальекано" вышел в полуфинал Лиги конференций, где сыграет против французского "Страсбура", который в ответном матче обыграл немецкий "Майнц" со счетом 4:0 (общий счет - 4:2).
В другом матче четвертьфинала турнира английский "Кристал Пэлас" на выезде проиграл итальянской "Фиорентине" (1:2) и вышел в следующую стадию, победив по сумме двух матчей со счетом 4:2. В полуфинале турнира клуб из Лондона встретится с украинским "Шахтером".
