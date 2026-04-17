Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Юту" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
Хоккей
07:54 17.04.2026 (обновлено: 08:15 17.04.2026)
Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Юту" в матче НХЛ

Хоккеист Сент-Луис Блюз Павел Бучневич
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" уступил "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 апреля 2026 • начало в 02:30
Завершен
Юта
3 : 5
Сент-Луис
16:55 • Майкл Карконе
(Джон-Ясон Петерка, Джон Марино)
20:45 • Лоусон Краус
(Маккензи Вигар, Клэйтон Келлер)
38:52 • Кайлер Ямамото
(Маккензи Вигар, Клэйтон Келлер)
03:45 • Павел Бучневич
(Джордан Киру, Пиус Сутер)
28:14 • Роберт Томас
(Дилан Холлоуэй)
31:07 • Роберт Томас
(Кэм Фоулер, Дилан Холлоуэй)
57:03 • Логан Майу
59:22 • Роберт Томас
(Jimmy Snuggerud, Филип Броберг)
Встреча, которая состоялась в Солт-Лейк-Сити, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 2:2, 2:0). У победителей отличились россиянин Павел Бучневич (4-я минута), Роберт Томас (29, 32, 60) и Логан Майлу (58). В составе хозяев шайбы забросили Майкл Карконе (17), Лоусон Круз (21) и Кайлер Ямамото (39).
Для 31-летнего Бучневича эта шайба стала 20-й в сезоне, также на его счету 28 передач в 81 игре.
"Сент-Луис" одержал четвертую победу подряд и с 86 очками занял пятое место в Центральном дивизионе, где "Юта" (92 очка) расположилась на четвертой позиции.
Результаты других матчей:
  • "Виннипег" - "Сан-Хосе" - 1:6;
  • "Нэшвилл" - "Анахайм" - 4:5;
  • "Калгари" - "Лос-Анджелес" - 3:1;
  • "Эдмонтон" - "Ванкувер" - 6:1.
Форвард Игорь Чернышов из "Сан-Хосе" отметился заброшенной шайбой, на счету нападающего Матвея Гридина из "Калгари" результативная передача, его одноклубник вратарь Арсений Сергеев отразил 27 бросков из 28.
Вчера, 08:00
 
