Шайба Бучневича помогла "Сент-Луису" обыграть "Юту" в матче НХЛ

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Клуб "Юта Маммот" уступил "Сент-Луис Блюз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
17 апреля 2026 • начало в 02:30
Завершен
16:55 • Майкл Карконе
20:45 • Лоусон Краус
38:52 • Кайлер Ямамото
03:45 • Павел Бучневич
28:14 • Роберт Томас
31:07 • Роберт Томас
57:03 • Логан Майу
59:22 • Роберт Томас
(Jimmy Snuggerud, Филип Броберг)
Встреча, которая состоялась в Солт-Лейк-Сити, завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:1, 2:2, 2:0). У победителей отличились россиянин Павел Бучневич (4-я минута), Роберт Томас (29, 32, 60) и Логан Майлу (58). В составе хозяев шайбы забросили Майкл Карконе (17), Лоусон Круз (21) и Кайлер Ямамото (39).
Для 31-летнего Бучневича эта шайба стала 20-й в сезоне, также на его счету 28 передач в 81 игре.
"Сент-Луис" одержал четвертую победу подряд и с 86 очками занял пятое место в Центральном дивизионе, где "Юта" (92 очка) расположилась на четвертой позиции.
Результаты других матчей:
- "Виннипег" - "Сан-Хосе" - 1:6;
- "Нэшвилл" - "Анахайм" - 4:5;
- "Калгари" - "Лос-Анджелес" - 3:1;
- "Эдмонтон" - "Ванкувер" - 6:1.
Форвард Игорь Чернышов из "Сан-Хосе" отметился заброшенной шайбой, на счету нападающего Матвея Гридина из "Калгари" результативная передача, его одноклубник вратарь Арсений Сергеев отразил 27 бросков из 28.