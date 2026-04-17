20:14 17.04.2026
Чемпион мира заявил, что полный допуск российских пловцов не стал сюрпризом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков заявил, что решение о допуске российских пловцов с флагом и гимном не стало неожиданным для команды.
  • По словам Минакова, реакция на полный допуск была сдержанной, спортсмены восприняли это событие скорее как "наконец-то", чем как "вау".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпион мира по плаванию Андрей Минаков заявил РИА Новости, что решение о допуске российских спортсменов в водных видах спорта к международным соревнованиям с флагом и гимном не стало неожиданным для команды.
В понедельник Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян к участию в соревнованиях с национальными флагом и гимном.
"Мы уже готовились к этому, понимали, что это произойдет. Когда появились новости о допуске наших юниоров, стало ясно, что скоро будут и решения по взрослым спортсменам. Поэтому сюрпризом это не стало. Скорее был вопрос - когда", - сказал Минаков.
По словам спортсмена, реакция на полный допуск была сдержанной. "Когда это случилось, эмоции были скорее из серии "наконец-то", чем "вау", - отметил он.
