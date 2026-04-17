Коротышкин назвал причину полного допуска российских пловцов

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) призер Олимпиады Евгений Коротышкин считает, что открытость российской федерации и спортсменов стала одной из главных причин полноценного допуска пловцов к международным турнирам.
В понедельник Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян и белорусов к участию в соревнованиях с национальными флагами и гимнами.
"Мы максимально открыты. Когда нам говорят о необходимости сдавать допинг-тесты, мы с готовностью идем и сдаем их. Важно, чтобы международные федерации видели: мы хотим участвовать, готовы конкурировать на равных и являемся чистыми спортсменами. Безусловно, допуск наших спортсменов - это большая заслуга руководства. Дмитрий Аркадьевич Мазепин проделал огромную работу. Это действительно большая победа федерации", - заявил Коротышкин журналистам.