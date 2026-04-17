Коротышкин назвал причину полного допуска российских пловцов - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
20:17 17.04.2026
Коротышкин назвал причину полного допуска российских пловцов

Коротышкин назвал открытость одной из причин полного допуска российских пловцов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПлавание. Чемпионат мира на короткой воде. Четвертый день
  • Вице-президент Федерации водных видов спорта России Евгений Коротышкин считает, что открытость российской федерации и спортсменов стала одной из главных причин полноценного допуска российских пловцов к международным турнирам.
  • Коротышкин отметил, что руководство федерации проделало огромную работу для получения допуска спортсменов.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) призер Олимпиады Евгений Коротышкин считает, что открытость российской федерации и спортсменов стала одной из главных причин полноценного допуска пловцов к международным турнирам.
В понедельник Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян и белорусов к участию в соревнованиях с национальными флагами и гимнами.
«
"Мы максимально открыты. Когда нам говорят о необходимости сдавать допинг-тесты, мы с готовностью идем и сдаем их. Важно, чтобы международные федерации видели: мы хотим участвовать, готовы конкурировать на равных и являемся чистыми спортсменами. Безусловно, допуск наших спортсменов - это большая заслуга руководства. Дмитрий Аркадьевич Мазепин проделал огромную работу. Это действительно большая победа федерации", - заявил Коротышкин журналистам.
Андрей Минаков - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Чемпион мира заявил, что полный допуск российских пловцов не стал сюрпризом
Вчера, 20:14
 
ПлаваниеЕвгений Коротышкин
 
