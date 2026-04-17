Гарсия назвал лучший матч "Спартака" в этом сезоне РПЛ - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
11:53 17.04.2026 (обновлено: 12:16 17.04.2026)
Гарсия назвал лучший матч "Спартака" в этом сезоне РПЛ

Гарсия назвал победу над "Зенитом" лучшим матчем "Спартака" в сезоне

  • Нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия назвал победу над "Зенитом" лучшим матчем команды в сезоне-2025/26.
  • "Спартак" обыграл "Зенит" 8 апреля в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу, победив в серии пенальти со счетом 7:6.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Андрей Михайлов. Нападающий московского "Спартака" Ливай Гарсия в разговоре с РИА Новости заявил, что считает победу над петербургским "Зенитом" лучшим матчем команды в сезоне-2025/26.
"Спартак" 8 апреля на выезде обыграл "Зенит" в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу. Основное время игры завершилось вничью (0:0), а в серии пенальти "красно-белые" были точнее - 7:6. Эта победа над "Зенитом" стала для "Спартака" первой с 6 мая 2012 года (3:2).
"Лучший матч сезона - конечно же, победа над "Зенитом". Первая победа за долгие годы на выезде", - сказал Гарсия.
В финале пути регионов Кубка России "Спартак" 6 мая дома встретится с ЦСКА. Победитель этой пары в суперфинале встретится с сильнейшим в противостоянии "Краснодар" - "Динамо".
ФутболСпортРоссияЛивай ГарсияСпартак МоскваЗенитКубок России по футболуПФК ЦСКА
 
