"Интер" разгромил "Кальяри" в матче Серии А

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Интер" обыграл "Кальяри" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Мячи забили Маркус Тюрам (52-я минута), Николо Барелла (56) и Петр Зелиньский (90+2), который вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров Серии А среди польских футболистов. В активе 31-летнего полузащитника 50 голов в чемпионате Италии.
52’ • Маркус Тюрам
56’ • Николо Барелла
90’ • Петр Зелиньский
