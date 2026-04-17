Рейтинг@Mail.ru
"Интер" разгромил "Кальяри" в матче Серии А
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:51 17.04.2026 (обновлено: 00:21 18.04.2026)
"Интер" разгромил "Кальяри" в матче Серии А

"Интер" победил "Кальяри" в домашнем матче чемпионата Италии по футболу

© Фото : Пресс-служба "Интера"Нападающий "Интера" Маркус Тюрам
Нападающий Интера Маркус Тюрам - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© Фото : Пресс-служба "Интера"
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Интер" обыграл "Кальяри" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
  • Встреча закончилась со счетом 3:0.
  • Голы забили Маркус Тюрам, Николо Барелла и Петр Зелиньский.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. "Интер" обыграл "Кальяри" в домашнем матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Милане закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Мячи забили Маркус Тюрам (52-я минута), Николо Барелла (56) и Петр Зелиньский (90+2), который вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров Серии А среди польских футболистов. В активе 31-летнего полузащитника 50 голов в чемпионате Италии.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
17 апреля 2026 • начало в 21:45
Завершен
Интер М
3 : 0
Кальяри
52‎’‎ • Маркус Тюрам
(Федерико Димарко)
56‎’‎ • Николо Барелла
90‎’‎ • Петр Зелиньский
(Дензел Дюмфрис)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" выиграл третий матч кряду, набрал 78 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, увеличив отрыв от идущего вторым и имеющего игру в запасе "Наполи" до 12 баллов. "Кальяри" с 33 очками идет на 16-й позиции.
В другом матче дня "Сассуоло" на своем поле обыграл "Комо" со счетом 2:1.
ФутболСпортИталияМиланСерия А (чемпионат Италии по футболу)Маркус ТюрамНиколо БареллаПётр ЗелиньскийИнтерКальяриНаполи
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала