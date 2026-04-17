"Астон Вилла" вышла в полуфинал Лиги Европы - РИА Новости Спорт, 17.04.2026
01:29 17.04.2026 (обновлено: 02:10 17.04.2026)
"Астон Вилла" вышла в полуфинал Лиги Европы

"Астон Вилла" разгромила "Болонью" и вышла в полуфинал Лиги Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Английский футбольный клуб «Астон Вилла» одержал разгромную победу над итальянской «Болоньей» в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы со счетом 4:0.
  • «Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против «Ноттингем Форест».
  • Португальская «Брага» обыграла испанский «Бетис» и вышла в полуфинал, где встретится с немецким «Фрайбургом».
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" на своем поле одержал разгромную победу над итальянской "Болоньей" в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы.
Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 4:0. Отличились Олли Уоткинс (16-я минута), Эмилиано Буэндия (26), Морган Роджерс (39) и Эзри Конса (90).
Первая встреча команд, которая прошла в Болонье 9 апреля, завершилась победой "Астон Виллы" со счетом 3:1. Клуб из Бирмингема вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против "Ноттингем Форест", который в большинстве одержал победу над "Порту" с минимальным счетом 1:0 и вышел в следующую стадию по сумме двух встреч - 2:1.
В другом четвертьфинальном матче турнира португальская "Брага" на выезде со счетом 4:2 обыграла испанский "Бетис", уступая 0:2 после 26-й минуты встречи. Португальцы вышли в следующую стадию турнира турнира, одержав победу по сумме двух матчей 5:3. В полуфинале Лиги Европы "Брага" встретится с немецким "Фрайбургом".
Мяч Лиги Европы УЕФА - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
"Фрайбург" вышел в полуфинал Лиги Европы
16 апреля, 22:10
 
ФутболСпортОлли УоткинсЭзри КонсаЭмилиано БуэндияБолоньяБрагаАстон ВиллаЛига Европы 2025-2026
 
  • Теннис
    Завершен
    Т. Махач
    А. Рублев
    43
    66
  • Футбол
    Завершен
    Енисей
    ФK Челябинск
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Теннис
    Завершен
    И. Швентек
    М. Андреева
    643
    366
  • Футбол
    Завершен
    Торпедо
    КАМАЗ
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Сочи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Сассуоло
    Комо
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Кальяри
    3
    0
