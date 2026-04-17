Краткий пересказ от РИА ИИ
- Английский футбольный клуб «Астон Вилла» одержал разгромную победу над итальянской «Болоньей» в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы со счетом 4:0.
- «Астон Вилла» вышла в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против «Ноттингем Форест».
- Португальская «Брага» обыграла испанский «Бетис» и вышла в полуфинал, где встретится с немецким «Фрайбургом».
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Астон Вилла" на своем поле одержал разгромную победу над итальянской "Болоньей" в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги Европы.
Встреча в Бирмингеме завершилась со счетом 4:0. Отличились Олли Уоткинс (16-я минута), Эмилиано Буэндия (26), Морган Роджерс (39) и Эзри Конса (90).
Первая встреча команд, которая прошла в Болонье 9 апреля, завершилась победой "Астон Виллы" со счетом 3:1. Клуб из Бирмингема вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против "Ноттингем Форест", который в большинстве одержал победу над "Порту" с минимальным счетом 1:0 и вышел в следующую стадию по сумме двух встреч - 2:1.
В другом четвертьфинальном матче турнира португальская "Брага" на выезде со счетом 4:2 обыграла испанский "Бетис", уступая 0:2 после 26-й минуты встречи. Португальцы вышли в следующую стадию турнира турнира, одержав победу по сумме двух матчей 5:3. В полуфинале Лиги Европы "Брага" встретится с немецким "Фрайбургом".
16 апреля, 22:10