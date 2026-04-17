Мостовой высказался о штрафе Евсеева за мат во время интервью

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя повторный штраф главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева за мат во время послематчевого телеинтервью, задался риторическим вопросом, выписывать ли ему третий раз денежное наказание, если в следующий раз он будет молчать перед камерами.