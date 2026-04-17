Мостовой высказался о штрафе Евсеева за мат во время интервью

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя повторный штраф главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева за мат во время послематчевого телеинтервью, задался риторическим вопросом, выписывать ли ему третий раз денежное наказание, если в следующий раз он будет молчать перед камерами.
В пятницу РФС оштрафовал Евсеева на 100 тысяч рублей за то, что в телеинтервью после выездного матча "Динамо" с московским "Локомотивом" (1:1) в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) он семь раз использовал нецензурную лексику. Это нарушение стало вторым подряд для специалиста. После матча предыдущего тура Евсеев использовал 12 нецензурных слов в интервью и также был оштрафован на 100 тысяч рублей.
"Может, и подействует, может, и нет. А может, в следующий раз Евсеев вообще ничего не скажет. Опять его штрафовать? - сказал Мостовой РИА Новости, отвечая на вопрос, сделает ли выводы после повторного наказания главный тренер махачкалинского "Динамо". - Если бы меня кто-то завел, я бы вообще ничего не говорил. Ясно, что мат-перемат - так нельзя, особенно на камеру. Но подействует штраф или нет - все зависит индивидуально от человека. На трибунах тоже мат, и никакие увещевания не действуют".
Собеседник агентства согласился с тем, что данная ситуация имеет схожесть с регулярными штрафами главного тренера московского "Спартака" Олега Романцева за неявки на пресс-конференции в 90-е. "Другое дело, тогда были на пресс-конференциях две камеры и три газеты. А сейчас сто камер, 500 газет и сайтов, а еще соцсети", - заключил Мостовой.