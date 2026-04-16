УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью Маннингера

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:40 16.04.2026 (обновлено: 00:18 17.04.2026)
УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью экс-вратаря "Арсенала" Маннингера

© Фотография из соцсетейАлекс Маннингер
Алекс Маннингер - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью австрийского вратаря Александра Маннингера.
  • 48-летний Александр Маннингер погиб в дорожно-транспортном происшествии.
  • Соболезнования также выразили футбольные клубы "Арсенал", "Ливерпуль", "Ювентус", "Интер", "Торино", "Аугсбург".
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи со смертью австрийского вратаря Александра Маннингера.
О гибели 48-летнего австрийца стало известно в четверг. Сообщается, что экс-вратарь погиб в дорожно-транспортном происшествии. По данным СМИ, автомобиль Маннингера столкнулся на неконтролируемом железнодорожном переезде с электричкой.
«

"Европейское футбольное сообщество скорбит о потере бывшего вратаря Алекса Маннингера, который ушел из жизни в возрасте 48 лет. Наши мысли в это трудное время с его семьей, друзьями и бывшими товарищами по команде", - говорится в сообщении.

Также соболезнования выразили английские "Арсенал" и "Ливерпуль", итальянские "Ювентус", "Интер" и "Торино", немецкий "Аугсбург".
В период игровой карьеры австриец вместе с "Ювентусом" Маннингер выиграл чемпионат Италии, а в составе "канониров" стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны. Также на его счету 33 матча в составе сборной Австрии.
Алекс Маннингер и Джанлуиджи Буффон - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Футбольная трагедия: чемпион Италии и Англии погиб под поездом
Вчера, 18:00
 
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Александр МаннингерЮвентусСерия А (чемпионат Италии по футболу)Арсенал (Лондон)ЛиверпульАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    17.04 13:30
    Т. Махач
    А. Рублев
  • Футбол
    17.04 15:00
    Енисей
    ФK Челябинск
  • Хоккей
    17.04 17:00
    Металлург Мг
    Торпедо НН
  • Теннис
    17.04 18:00
    И. Швентек
    М. Андреева
  • Футбол
    17.04 18:00
    Торпедо
    КАМАЗ
  • Футбол
    17.04 19:30
    Ростов
    Сочи
  • Футбол
    17.04 19:30
    Сассуоло
    Комо
  • Футбол
    17.04 21:45
    Интер М
    Кальяри
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала