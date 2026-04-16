УЕФА выразил соболезнования в связи с гибелью Маннингера

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил соболезнования в связи со смертью австрийского вратаря Александра Маннингера.
О гибели 48-летнего австрийца стало известно в четверг. Сообщается, что экс-вратарь погиб в дорожно-транспортном происшествии. По данным СМИ, автомобиль Маннингера столкнулся на неконтролируемом железнодорожном переезде с электричкой.
"Европейское футбольное сообщество скорбит о потере бывшего вратаря Алекса Маннингера, который ушел из жизни в возрасте 48 лет. Наши мысли в это трудное время с его семьей, друзьями и бывшими товарищами по команде", - говорится в сообщении.
В период игровой карьеры австриец вместе с "Ювентусом" Маннингер выиграл чемпионат Италии, а в составе "канониров" стал чемпионом Англии, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны. Также на его счету 33 матча в составе сборной Австрии.