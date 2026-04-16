Шнайдер проиграла Рыбакиной на турнире в Штутгарте

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Во встрече второго раунда 19-я ракетка мира Шнайдер со счетом 3:6, 4:6 проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, которая занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут.
В следующем раунде Рыбакина сыграет против победительницы встречи Лейла Фернандес (Канада, 25) - Зейнеп Сонмез (Турция, 79).