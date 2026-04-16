Шнайдер проиграла Рыбакиной на турнире в Штутгарте - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
19:33 16.04.2026 (обновлено: 19:51 16.04.2026)
Шнайдер проиграла Рыбакиной на турнире в Штутгарте

Шнайдер проиграла Рыбакиной и не смогла выйти в 1/4 финала турнира в Штутгарте

  • Россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте.
  • Во встрече второго раунда Диана Шнайдер со счетом 3:6, 4:6 проиграла Елене Рыбакиной.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Во встрече второго раунда 19-я ракетка мира Шнайдер со счетом 3:6, 4:6 проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, которая занимает второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 13 минут.
В следующем раунде Рыбакина сыграет против победительницы встречи Лейла Фернандес (Канада, 25) - Зейнеп Сонмез (Турция, 79).
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Андреева исполнила песню на корте в честь дня рождения тренера
Вчера, 18:35
 
