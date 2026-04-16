Зидан может вернуться на пост главного тренера "Реала", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
12:21 16.04.2026 (обновлено: 12:27 16.04.2026)
Зидан может вернуться на пост главного тренера "Реала", пишут СМИ

The Athletic: "Реал" рассматривает Клоппа, Зидана и Почеттино на пост тренера

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мадридский футбольный клуб "" рассматривает кандидатуры Юргена Клоппа, Зинедина Зидана, Дидье Дешама и Маурисио Почеттино на пост главного тренера в случае увольнения Альваро Арбелоа, сообщает The Athletic.
В среду "Реал" в гостях уступил немецкой "Баварии" со счетом 3:4 во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов и по сумме двух игр (4:6) завершил выступление на турнире. Согласно The Athletic, клуб планирует уволить Арбелоа после завершения сезона. Отмечается, что тренер достаточно улучшил атмосферу в раздевалке, чтобы поддерживать профессиональную обстановку до мая.
По данным источника, несмотря на интерес со стороны мадридской команды, Клопп не рассматривает возможность ухода из "Ред Булл", где он занимает должность главы футбольного направления. При этом назначение Зидана на пост главного тренера "Реала" также маловероятно, поскольку специалист планирует возглавить сборную Франции после завершения чемпионата мира. Контракты Дешама со сборной Франции и Почеттино с командой США истекают в июле.
Как сообщает The Athletic, изменения могут затронуть не только тренерский штаб, но и руководство, медицинскую команду, физиотерапевтов и игроков.
Арбелоа 43 года, он возглавил "Реал" 12 января, сменив Хаби Алонсо. Под его руководством команда вышла из борьбы за Кубок Испании и отстала на 9 очков от лидера турнирной таблицы Ла Лиги "Барселоны" за семь туров до конца чемпионата.
