Эрдоган ждет Путина с визитом в Турции, заявила Матвиенко
15:30 16.04.2026 (обновлено: 17:07 16.04.2026)
Эрдоган ждет Путина с визитом в Турции, заявила Матвиенко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эрдоган передал через Матвиенко, что ожидает Путина с визитом в Турции.
  • Матвиенко отметила успешное развитие российско-турецких отношений несмотря на сложные условия.
  • На встрече с президентом Турции обсуждался блок международных вопросов, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
СТАМБУЛ, 16 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил передать президенту РФ Владимиру Путину, что лидера России ожидают с визитом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сказал: напомните ему (Путину - ред.), пожалуйста, что мы очень его ждем в Турции", - сказала Матвиенко журналистам по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам сенатора, очень важно, что на российско-турецкие отношения в современных условиях турбулентного мира не влияет политическая конъюнктура.
"И даже в этих сложных условиях наши отношения развиваются успешно", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что на встрече с президентом Турции обсуждался блок международных вопросов, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, состоялся обмен мнениями по этому поводу.
"И надо сказать, что наше сотрудничество по решению региональных и иных вопросов международной повестки тоже очень успешно", - заключила законодатель.
Матвиенко находится в Турции с рабочим визитом, она возглавляет делегацию России на мероприятиях 152 Ассамблеи Межпарламентского союза
