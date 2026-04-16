Эрдоган ждет Путина с визитом в Турции, заявила Матвиенко

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото

СТАМБУЛ, 16 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил передать президенту РФ Владимиру Путину, что лидера России ожидают с визитом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По словам сенатора, очень важно, что на российско-турецкие отношения в современных условиях турбулентного мира не влияет политическая конъюнктура.

"И даже в этих сложных условиях наши отношения развиваются успешно", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что на встрече с президентом Турции обсуждался блок международных вопросов, в том числе ситуация на Ближнем Востоке , состоялся обмен мнениями по этому поводу.

"И надо сказать, что наше сотрудничество по решению региональных и иных вопросов международной повестки тоже очень успешно", - заключила законодатель.