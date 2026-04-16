Эрдоган ждет Путина с визитом в Турции, заявила Матвиенко

- Эрдоган передал через Матвиенко, что ожидает Путина с визитом в Турции.
- Матвиенко отметила успешное развитие российско-турецких отношений несмотря на сложные условия.
- На встрече с президентом Турции обсуждался блок международных вопросов, включая ситуацию на Ближнем Востоке.
СТАМБУЛ, 16 апр - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган просил передать президенту РФ Владимиру Путину, что лидера России ожидают с визитом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сказал: напомните ему (Путину - ред.), пожалуйста, что мы очень его ждем в Турции", - сказала Матвиенко журналистам по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
По словам сенатора, очень важно, что на российско-турецкие отношения в современных условиях турбулентного мира не влияет политическая конъюнктура.
"И даже в этих сложных условиях наши отношения развиваются успешно", - сказала Матвиенко.
Она отметила, что на встрече с президентом Турции обсуждался блок международных вопросов, в том числе ситуация на Ближнем Востоке, состоялся обмен мнениями по этому поводу.
"И надо сказать, что наше сотрудничество по решению региональных и иных вопросов международной повестки тоже очень успешно", - заключила законодатель.
Матвиенко находится в Турции с рабочим визитом, она возглавляет делегацию России на мероприятиях 152 Ассамблеи Межпарламентского союза
Матвиенко передала Эрдогану привет от Путина
Вчера, 15:15