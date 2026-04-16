Матвиенко передала Эрдогану привет от Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ Матвиенко на встрече с Эрдоганом передала турецкому президенту привет от Путина.

Они также обсудили двустороннюю повестку и ход строительства атомной электростанции "Аккую".

СТАМБУЛ, 16 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану привет от президента РФ Владимира Путина.

По словам спикера СФ, на встрече также обсуждалась двусторонняя повестка. Она отметила успешное развитие торгово-экономических связей двух стран.

"Мы вышли на планку 60 миллиардов долларов по итогам прошлого года. Но задача наших лидеров - президента России , президента Турции - поставлена задача выйти в ближайшее время на 100 миллиардов, и возможности, потенциал для этого есть", - сказала Матвиенко.

Парламентарий в этой связи отметила активную работу межправительственной совместной комиссии России и Турции по экономическому развитию.

Матвиенко рассказала, что также в ходе встречи обсуждался ход строительства атомной электростанции " Аккую ".

"Для Турции это, конечно, большой прорыв. Во-первых, Турция получит дешёвую экологически чистую электроэнергию для обеспечения экономики своей. Второе - она получает новые компетенции, высокотехнологичные технологии, кадры. Они очень дорожат этим проектом", - сказала парламентарий.

По ее словам, при всех внешних трудностях есть планы до конца года завершить строительство первой очереди АЭС и продолжить вторую очередь.