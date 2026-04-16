Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко передала Эрдогану привет от Путина
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 16.04.2026 (обновлено: 17:23 16.04.2026)

Матвиенко передала Эрдогану привет от Путина

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матвиенко на встрече с Эрдоганом передала турецкому президенту привет от Путина.
  • Они также обсудили двустороннюю повестку и ход строительства атомной электростанции "Аккую".
СТАМБУЛ, 16 апр — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что передала президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану привет от президента РФ Владимира Путина.
"Я передала привет от Владимира Владимировича Путина, который он (Эрдоган - ред.) так тепло принял", - сказала Матвиенко журналистам по итогам встречи с Эрдоганом.
По словам спикера СФ, на встрече также обсуждалась двусторонняя повестка. Она отметила успешное развитие торгово-экономических связей двух стран.
"Мы вышли на планку 60 миллиардов долларов по итогам прошлого года. Но задача наших лидеров - президента России, президента Турции - поставлена задача выйти в ближайшее время на 100 миллиардов, и возможности, потенциал для этого есть", - сказала Матвиенко.
Парламентарий в этой связи отметила активную работу межправительственной совместной комиссии России и Турции по экономическому развитию.
Матвиенко рассказала, что также в ходе встречи обсуждался ход строительства атомной электростанции "Аккую".
"Для Турции это, конечно, большой прорыв. Во-первых, Турция получит дешёвую экологически чистую электроэнергию для обеспечения экономики своей. Второе - она получает новые компетенции, высокотехнологичные технологии, кадры. Они очень дорожат этим проектом", - сказала парламентарий.
По ее словам, при всех внешних трудностях есть планы до конца года завершить строительство первой очереди АЭС и продолжить вторую очередь.
Матвиенко находится в Турции с рабочим визитом для участия в мероприятиях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
Валентина МатвиенкоПолитикаТурцияРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала