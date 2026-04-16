Рейтинг@Mail.ru
Стали известны судейские назначения на матчи 25-го тура РПЛ - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:13 16.04.2026 (обновлено: 11:20 16.04.2026)
Стали известны судейские назначения на матчи 25-го тура РПЛ

Левникова назначили главным арбитром матча РПЛ между "Краснодаром" и "Балтикой"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКирилл Левников
Кирилл Левников - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Кирилл Левников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ ИИ
  • Кирилл Левников назначен главным арбитром матча 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Балтикой».
  • Встреча пройдёт 19 апреля и начнётся в 19:30 мск.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кирилл Левников назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и калининградской "Балтикой", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в воскресенье, 19 апреля, и начнется в 19:30 мск.
Помогать Левникову будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. За систему VAR будет отвечать Артур Федоров, ассистентом которого назначен Ян Бобровский.
Другие назначения 25-го тура РПЛ:
пятница, 17 апреля
"Ростов" – "Сочи" – Евгений Буланов (VAR - Анатолий Жабченко);
суббота, 18 апреля
"Оренбург" – "Локомотив" (Москва) – Артем Чистяков (VAR - Василий Казарцев);
"Крылья Советов" (Самара) – ЦСКА (Москва) – Павел Шадыханов (VAR - Сергей Карасев);
"Рубин" (Казань) – "Акрон" (Тольятти) – Евгений Кукуляк (VAR - Владимир Москалев);
"Нижний Новгород" – "Динамо" (Москва) – Андрей Прокопов (VAR - Сергей Цыганок);
воскресенье, 19 апреля
"Динамо" (Махачкала) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – Инал Танашев (VAR - Алексей Сухой);
"Спартак" (Москва) – "Ахмат" (Грозный) – Рафаэль Шафеев (VAR - Иван Абросимов).
ФутболСпортКирилл ЛевниковРоссийский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    16.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Волейбол
    16.04 19:00
    Зенит-Казань
    Локомотив Новосибирск
  • Баскетбол
    16.04 19:30
    ЦСКА
    Нижний Новгород
  • Теннис
    16.04 19:30
    Л. Самсонова
    К. Гауфф
  • Футбол
    16.04 19:45
    АЗ Алкмар
    Шахтер Донецк
  • Футбол
    16.04 22:00
    Ноттингем Форрест
    Порту
  • Футбол
    16.04 22:00
    Астон Вилла
    Болонья
  • Футбол
    16.04 22:00
    Фиорентина
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала