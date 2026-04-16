Стали известны судейские назначения на матчи 25-го тура РПЛ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Кирилл Левников назначен главным арбитром матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и калининградской "Балтикой", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет в воскресенье, 19 апреля, и начнется в 19:30 мск.
Помогать Левникову будут Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. За систему VAR будет отвечать Артур Федоров, ассистентом которого назначен Ян Бобровский.
Другие назначения 25-го тура РПЛ:
пятница, 17 апреля
суббота, 18 апреля
"Оренбург" – "Локомотив" (Москва) – Артем Чистяков (VAR - Василий Казарцев);
"Крылья Советов" (Самара) – ЦСКА (Москва) – Павел Шадыханов (VAR - Сергей Карасев);
"Рубин" (Казань) – "Акрон" (Тольятти) – Евгений Кукуляк (VAR - Владимир Москалев);
"Нижний Новгород" – "Динамо" (Москва) – Андрей Прокопов (VAR - Сергей Цыганок);
воскресенье, 19 апреля
"Динамо" (Махачкала) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – Инал Танашев (VAR - Алексей Сухой);