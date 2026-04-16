Косачев ожидает дискуссии на Ассамблее МПС по конфликту на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Конфликт на Ближнем Востоке вызовет оживлённую дискуссию на Ассамблее Межпарламентского союза в Стамбуле, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
- Российская делегация не согласна с позицией, возлагающей всю ответственность за эскалацию напряжённости на Ближнем Востоке на Иран.
- Косачёв отметил, что каждая Ассамблея МПС важна, но у нынешней будет особое место в истории, так как парламентарии собираются в чрезвычайно турбулентный момент для международной политики.
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке, скорее всего, вызовет оживленную дискуссию на Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Стамбуле, при этом делегация РФ не согласна, что в эскалации напряженности виноват Иран, заявил участник российской делегации, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Делегация российских сенаторов и депутатов принимает участие в мероприятиях 152-й ассамблеи Межпарламентского союза. С 15 по 17 апреля законодатели России во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко принимают участие в общей дискуссии, в работе постоянных комитетов и рабочих групп МПС.
Косачев полагает, что на МПС будут обсуждаться события на Ближнем Востоке. "И мы понимаем прекрасно, что группа арабских стран, в первую очередь стран Залива (Персидского залива – ред.), будет пытаться отстоять позицию, которую они отстаивали и в Совете Безопасности ООН, перекладывая всю ответственность за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке исключительно на Иран", - сказал сенатор в интервью "Парламентской газете".
По его словам, это точка зрения, с которой Россия не согласилась в Совбезе ООН и "с которой мы, разумеется, не будем соглашаться и на площадке МПС".
Косачев также не исключил, что европейцы в этом вопросе будут солидарны со странами Персидского залива "Как известно, американцев в МПС нет, но европейцы стоят примерно на тех же, что и США, антииранских и произраильских позициях, скажем так", - добавил он.
Косачев также отметил, что каждая Ассамблея МПС по-своему важна, "но, думаю, у нынешней будет особое место в истории, — парламентарии собираются в чрезвычайно турбулентный момент для международной политики".
Сенатор полагает, что "оценки по событиям текущей политики разделятся как никогда жестко".