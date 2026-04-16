"Загнется за границей": легенда ЦСКА жестко прошелся по Кисляку

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк не сможет проявить себя в заграничном чемпионате, как не смог это сделать уехавший ранее Федор Чалов, заявил РИА Новости экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев.