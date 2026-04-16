"Загнется за границей": легенда ЦСКА жестко прошелся по Кисляку - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
18:16 16.04.2026 (обновлено: 21:34 16.04.2026)
"Загнется за границей": легенда ЦСКА жестко прошелся по Кисляку

Пономарев: за границей Кисляк загнется, как уехавший ранее Чалов

© РИА Новости / Александр Вильф | Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк не сможет проявить себя в заграничном чемпионате, считает экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев.
  • Он утверждает, что уровень современного футбола в России низкий, и за границей полузащитник не добьётся успеха, как и Фёдор Чалов.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк не сможет проявить себя в заграничном чемпионате, как не смог это сделать уехавший ранее Федор Чалов, заявил РИА Новости экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев.
Ранее Кисляк вошел в тройку лучших полузащитников Восточной Европы в возрасте до 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Возглавляет рейтинг 20-летний Алексей Батраков из московского "Локомотива" с оценкой 80,7 баллов из 100. 20-летний Кисляк (79,2 балла) располагается на третьей позиции. Между россиянами на втором месте расположился 17-летний серб Василие Костов (80,3) из белградского клуба "Црвена звезда".
"В советское время у нас таких Кисляков в каждой команде было штуки по две. Если он уедет за границу, то ЦСКА нисколько не развалится. Матвей абсолютно не играет центральную роль, и его можно заменить любым движком без таланта, который будет работать от своей до чужой штрафной", - сказал Пономарев.
"Все восхищаются: "Кисляк дал пас внешней стороной стопы!" Да у нас все так давали, никто даже внимания не обращал. Наш футбол находится на ужасно низком уровне. За границей Кисляк будет никакой и загнется, как загнулся наш Чалов", - добавил он.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
