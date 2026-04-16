"Загнется за границей": легенда ЦСКА жестко прошелся по Кисляку

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк не сможет проявить себя в заграничном чемпионате, как не смог это сделать уехавший ранее Федор Чалов, заявил РИА Новости экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев.
Ранее Кисляк вошел в тройку лучших полузащитников Восточной Европы в возрасте до 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Возглавляет рейтинг 20-летний Алексей Батраков из московского "Локомотива" с оценкой 80,7 баллов из 100. 20-летний Кисляк (79,2 балла) располагается на третьей позиции. Между россиянами на втором месте расположился 17-летний серб Василие Костов (80,3) из белградского клуба "Црвена звезда".
"Все восхищаются: "Кисляк дал пас внешней стороной стопы!" Да у нас все так давали, никто даже внимания не обращал. Наш футбол находится на ужасно низком уровне. За границей Кисляк будет никакой и загнется, как загнулся наш Чалов", - добавил он.