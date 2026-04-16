"Бавария" в большинстве обыграла "Реал" и вышла в полуфинал ЛЧ

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Немецкая "Бавария" обыграла испанский "Реал" в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.

Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:3. У "Баварии" отличились Александар Павлович (6-я минута), Гарри Кейн (38) и Луис Диас (89) и Майкл Олисе (90+4). В составе "Реала" дубль оформил Арда Гюлер (1, 29), также мяч забил Килиан Мбаппе (42).

На 86-й минуте полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга получил красную карточку. Также желтую карточку на 44-й минуте получил тренер "Баварии" Венсан Компани. Специалист пропустит следующую встречу в Лиге чемпионов.

В стартовый состав "Реала" на матч Лиги чемпионов впервые не вошло ни одного футболиста. Согласно данным Opta, Кейн стал первым игроком в истории, совершившим результативные действия в пяти матчах подряд против "Реала" в Лиге чемпионов.