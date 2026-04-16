"Бавария" в большинстве обыграла "Реал" и вышла в полуфинал ЛЧ - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
00:01 16.04.2026 (обновлено: 01:17 16.04.2026)
"Бавария" в большинстве обыграла "Реал" и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Немецкая "Бавария" обыграла испанский "Реал" в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Встреча в Мюнхене завершилась со счетом 4:3. У "Баварии" отличились Александар Павлович (6-я минута), Гарри Кейн (38) и Луис Диас (89) и Майкл Олисе (90+4). В составе "Реала" дубль оформил Арда Гюлер (1, 29), также мяч забил Килиан Мбаппе (42).
Лига чемпионов УЕФА
15 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
Бавария
4 : 3
Реал Мадрид
06‎’‎ • Александар Павлович
(Йозуа Киммих)
38‎’‎ • Гарри Кейн
(Дайо Упамекано)
89‎’‎ • Луис Диас
(Джамал Мусиала)
90‎’‎ • Майкл Олисе
(Гарри Кейн)
01‎’‎ • Арда Гюлер
29‎’‎ • Арда Гюлер
42‎’‎ • Килиан Мбаппе
(Винисиус Жуниор)
На 86-й минуте полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга получил красную карточку. Также желтую карточку на 44-й минуте получил тренер "Баварии" Венсан Компани. Специалист пропустит следующую встречу в Лиге чемпионов.
В стартовый состав "Реала" на матч Лиги чемпионов впервые не вошло ни одного футболиста. Согласно данным Opta, Кейн стал первым игроком в истории, совершившим результативные действия в пяти матчах подряд против "Реала" в Лиге чемпионов.
Первая встреча завершилась гостевой победой "Баварии" со счетом 2:1. В полуфинале "Бавария" сыграет с французским "Пари Сен-Жермен", который является действующим победителем Лиги чемпионов.
Президент футбольного клуба Барселона Жоан Лапорта - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Президент "Барселоны" назвал позором судейство в матче ЛЧ против "Атлетико"
Вчера, 16:03
 
