"Барселона" подала жалобу в УЕФА на судейство в матчах с "Атлетико" - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
20:19 16.04.2026 (обновлено: 21:33 16.04.2026)
"Барселона" подала жалобу в УЕФА на судейство в матчах с "Атлетико"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Барселона» подала жалобу в УЕФА на работу арбитров в двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против «Атлетико».
  • По мнению «Барселоны», совокупность ошибок судей оказала прямое влияние на ход матчей и на итоговый результат противостояния, нанеся клубу значительный спортивный и финансовый ущерб.
  • Клуб предлагает сотрудничество с УЕФА для совершенствования системы судейства.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Барселона" подала жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на работу арбитров в двух четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико", сообщается на сайте клуба.
В ответной встрече "Барселона" во вторник обыграла "Атлетико" на выезде со счетом 2:1, но по сумме двух матчей не смогла выйти в следующий раунд. На 79-й минуте второй игры главный арбитр Клеман Тюрпен показал защитнику "сине-гранатовых" Эрику Гарсии прямую красную карточку. После встречи президент клуба Жоан Лапорта раскритиковал работу судей, назвав ее позором. Перед ответным матчем стало известно, что УЕФА не удовлетворил жалобу "Барселоны" по поводу судейства в первой игре.
"Барселона" подала жалобу в УЕФА в связи с работой судей в четвертьфинальной паре Лиги чемпионов против "Атлетико". Клуб считает, что в ходе обоих матчей были приняты несколько судейских решений, не соответствующих правилам игры, что стало следствием неверного применения регламента и отсутствия надлежащего вмешательства системы VAR в эпизодах, имевших явное значение", - говорится в заявлении.
"По мнению "Барселоны", совокупность этих ошибок оказала прямое влияние на ход матчей и на итоговый результат противостояния, нанеся клубу значительный спортивный и финансовый ущерб. В этой жалобе клуб вновь повторяет запросы, ранее направленные в УЕФА, и в то же время предлагает сотрудничество с организацией с целью совершенствования системы судейства для обеспечения более строгого, справедливого и прозрачного применения правил игры", - отметили в клубе.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Месси стал владельцем клуба из Испании
Вчера, 19:36
 
ФутболСпортКлеман ТюрпенЖоан ЛапортаБарселонаАтлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026Эрик Гарсия
 
