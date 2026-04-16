"Авангард" обыграл ЦСКА в пятом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
19:33 16.04.2026
"Авангард" обыграл ЦСКА в пятом матче и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

"Авангард" обыграл ЦСКА в пятом матче серии и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Эпизод матча ЦСКА (Москва) - "Авангард" (Омск)
Эпизод матча ЦСКА (Москва) - Авангард (Омск) - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омский «Авангард» обыграл московский ЦСКА в пятом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.
  • Встреча в Омске завершилась победой «Авангарда» со счетом 2:1.
  • В полуфинале «Авангард» встретится с ярославским «Локомотивом».
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Омский "Авангард" обыграл московский ЦСКА в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.
Встреча в Омске завершилась победой хозяев со счетом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1). В составе "Авангарда" шайбы забросили Джованни Фьоре (1-я минута) и Дмитрий Рашевский (13). У ЦСКА отличился Иван Дроздов (45).
Форвард ЦСКА Сергей Калинин провел 100-й матч в плей-офф Лиги чемпионов.
"Авангард" выиграл серию со счетом 4-1. В полуфинале омский клуб встретится с ярославским "Локомотивом", который является действующим обладателем Кубка Гагарина.
"Авангард", обыгравший в первом раунде плей-офф нижнекамский "Нефтехимик" (4-1), завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции. ЦСКА финишировал четвертым на Западе, армейцы в первом раунде одержали победу над петербургским СКА (4-1).
Эпизод матча Торпедо - Металлург - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Торпедо" одержало первую победу над "Металлургом" в серии плей-офф КХЛ
15 апреля, 22:31
 
ХоккейДмитрий РашевскийОмскСпортИван ДроздовСергей КалининАвангардЦСКАЛокомотив (Ярославль)КХЛ 2025-2026Кубок Гагарина
 
