Бразильский легионер ЦСКА назвал жестким поражение от "Сочи" в РПЛ
14:32 15.04.2026 (обновлено: 14:40 15.04.2026)
Бразильский легионер ЦСКА назвал жестким поражение от "Сочи" в РПЛ

Бразильский футболист Кармо назвал поражение ЦСКА от "Сочи" жестким

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболист московского ЦСКА Энрике Кармо сказал, что армейцы потерпели жесткое поражение от "Сочи", столичная команда по своей игре во втором тайме заслуживала забить гол.
В воскресенье ЦСКА дома уступил "Сочи" со счетом 0:1 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и с 42 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы.
Трофей Суперкубка России - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
РФС назвал дату матча за Суперкубок России
Вчера, 12:06
«
"Очень жесткое поражение, да еще и потерпели его дома. Пытались весь матч перевернуть ход игры. Мы провели хороший второй тайм и заслужили забить голы, чего у нас не получилось. Сейчас готовимся к игре с "Крыльями" и нам очень важна эта игра, она важнейшая для нас. Нам нужно перевернуть все с ног на голову. Нам надо выиграть. Мы каждую тренировку работаем, стараемся прибавлять, эволюционировать. Мы занимаемся каждый день, чтобы быть лучше", - сказал Кармо журналистам.
Ранее армейский клуб вышел в финал пути регионов Кубка России, где 6 мая сыграет с московским "Спартаком".
"Это важнейший матч, супердерби. Этот матч будет сложным, но мы готовимся и надеемся, что у нас все получится. Но самое важное для нас сейчас - это предстоящая игра с "Крыльями", - добавил бразилец.
ЦСКА 18 апреля на выезде в Самаре сыграет с "Крыльями Советов" в рамках 25-го тура РПЛ.
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Звезда "Ливерпуля" пропустит ЧМ-2026
Вчера, 11:52
 
