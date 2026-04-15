Челестини ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от "Сочи"
13:46 15.04.2026 (обновлено: 14:05 15.04.2026)
Челестини ответил на вопрос о возможной отставке после поражения от "Сочи"

Честини: ЦСКА десять лет не выигрывал чемпионат, не спрашивайте об отставке

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что армейский клуб десять лет не выигрывал чемпионат и невозможно за один год сделать все.
В воскресенье ЦСКА дома уступил "Сочи" со счетом 0:1 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и с 42 очками располагается на пятой позиции турнирной таблицы. Ранее армейский клуб вышел в финал пути регионов Кубка России, где 6 мая сыграет с московским "Спартаком".
"Не нужно спрашивать меня об отставке. Мы с гендиректором Романом Бабаевым созваниваемся каждый день, обсуждаем проделанную работу, что нужно сделать еще. ЦСКА 10 лет не выигрывал чемпионат, мы не можем за один год сделать все. Мы уже выиграли Суперкубок, сейчас у нас есть возможность выиграть Кубок. Мы - ЦСКА, мы должны выигрывать каждый матч", - сказал Челестини журналистам.
"После важных побед мы думали о том, чтобы выйти на третью строчку. Но футбол показал нам, что мы сделали еще недостаточно для этого, нам надо работать еще. Я иду всегда за всеми трофеями и победами. Я не выбираю Кубок или чемпионат. Это психология и ментальность - выигрывать каждый матч вне зависимости от турнира. Ментальность еще пока не на 100 процентов", - добавил тренер.
