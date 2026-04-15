"Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Английский "Арсенал" сыграл вничью с португальским "Спортингом" в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 0:0. Обе команды нанесли по одному удару в створ ворот.
15 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
В первой игре "Арсенал" одержал гостевую победу со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с испанским "Атлетико".
"Арсенал" впервые вышел в полуфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд. В прошлом году команда в 1/2 финала по сумме двух встреч уступила будущему победителю турнира - французскому "Пари Сен-Жермен".