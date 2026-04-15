Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:55 15.04.2026 (обновлено: 00:03 16.04.2026)
"Арсенал" вышел в полуфинал Лиги чемпионов

© REUTERS / Hannah McKay — Эпизод матча ЛЧ "Арсенала" против "Спортинга"
Эпизод матча ЛЧ Арсенала против Спортинга - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© REUTERS / Hannah McKay
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Английский "Арсенал" сыграл вничью с португальским "Спортингом" в ответном четвертьфинальном матче футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 0:0. Обе команды нанесли по одному удару в створ ворот.
В первой игре "Арсенал" одержал гостевую победу со счетом 1:0 и по сумме двух встреч вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет с испанским "Атлетико".
"Арсенал" впервые вышел в полуфинал Лиги чемпионов в двух сезонах подряд. В прошлом году команда в 1/2 финала по сумме двух встреч уступила будущему победителю турнира - французскому "Пари Сен-Жермен".
ФутболСпортАрсенал (Лондон)Спортинг (Лиссабон)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала