Рейтинг@Mail.ru
Двум фанатам запретили посещать футбол за бросание бутылок в матче "Зенита" - РИА Новости Спорт, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:08 15.04.2026
Двум фанатам запретили посещать футбол за бросание бутылок в матче "Зенита"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБолельщики "Зенита"
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга запретил двоим болельщикам посещать официальные соревнования на срок от восьми месяцев до года за бросание пластиковых бутылок во время матча Кубка России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком", сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Спартак" 8 апреля в Санкт-Петербурге обыграл "Зенит" в серии пенальти и вышел в финал пути регионов Кубка России. После завершения матча болельщики проигравшей команды забросали бутылками игроков "красно-белых" с трибун, после чего между футболистами двух клубов началась потасовка.
В среду Петроградский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности двоих болельщиков. Помимо запрета на посещение официальных соревнований, они получили штрафы по 7 тысяч рублей. Болельщики признали свою вину. Болельщик, получивший 8 месяцев отстранения, попросил не наказывать его строго, поскольку он ходит на матчи с ребенком, который занимается футболом.
ФутболСпортЗенитСпартак МоскваКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Остапенко
    М. Андреева
    724
    566
  • Баскетбол
    Завершен
    Самара
    Уралмаш
    74
    99
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Металлург Мг
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Динамо Минск
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Аль-Наср
    Аль-Иттифак
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    Е. Лис
    Э. Свитолина
    10
    66
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Спортинг
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Реал Мадрид
    4
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала